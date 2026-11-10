IL VANGELO SECONDO GIOVANNI

L’imprenditore si presenta come italiano, siderurgico e cristiano. Ma la proposta per l’ex Ilva non sembra prevedere al momento impianti DRI. Una scelta che si discosta anche dal modello di decarbonizzazione sostenuto dal sindaco e sindacati. La ricerca di un “rapporto consensuale” con la città da parte di Arvedi per la riconversione dell’acciaio, resta ostica

Ci mancava l’acciaio cristiano. Nella partita per l’acquisizione dell’ex Ilva, Giovanni Arvedi ha scelto un modo piuttosto atipico per presentarsi. “Ci siamo sentiti come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta”, ha dichiarato Finarvedi, subordinando peraltro la proposta all’approvazione e all’apprezzamento dei piani industriale, ambientale, occupazionale da parte delle istituzioni e della comunità tarantina.

Una discesa in campo che ha qualcosa di singolare. Quasi che la professione di fede, insieme all’italianità dell’imprenditore, potesse rappresentare un titolo di garanzia in una città che ha imparato a diffidare delle promesse industriali. Del resto, Taranto non ha mai avuto particolare fortuna con chi le chiedesse fiducia. Dopo decenni di annunci e impegni disattesi, i cittadini hanno finito per riporre le proprie speranze più nei tribunali, che in qualche fantomatico salvatore.

Invocare una certa natura cristiana nell’ambito di una procedura industriale, sembra essere il segno di una contrapposizione, neppure troppo velata, a candidature altre, magari straniere, (forse Jindal gruppo indiano?) L’acciaio italiano e cristiano dovrebbe essere nell’ottica di Arvedi più rassicurante, più patriottico. Una suggestione che intende ricalibrare il confronto da progetti e garanzie, al terreno delle appartenenze. Eppure sul progetto industriale insistono non pochi dubbi, così come altrettanto nebulosa appare la visione del territorio in consegna a chi oggi, è deputato ad operare scelte, per conto d’esso.

Nello specifico, la proposta Arvedi prevede inizialmente la continuità dei laminatoi, anche attraverso l’importazione di bramme da altri Paesi europei. Successivamente la realizzazione di un primo forno elettrico con tecnologia ESP, già utilizzata nello stabilimento di Cremona, seguito da un secondo impianto. Non risulterebbe invece, almeno nella configurazione attualmente conosciuta, la costruzione di impianti per la produzione di DRI, il preridotto destinato ad alimentare i forni elettrici. Su questo punto Arvedi rinvia ogni decisione a un successivo confronto con le istituzioni e la comunità locale.

Un territorio che per lunghissimo tempo ha servito l’economia del Paese con “spirito di abnegazione”, si ritrova ora, all’indomani dello spegnimento dell’area a caldo, epicentro nel quale far perpetuare ancora, una certa idea di industria. Laddove per l’appunto il profitto viene garantito a mezzo di una cattedrale di approvvigionamento imprescindibile, perché slegare Taranto dall’acciaio e affrancarla dal binomio siderurgico, è più complicato che sconfiggere draghi.

D’altro canto è difficile non interrogarsi sul perché si vogliano realizzare forni elettrici senza impianto preridotto, elemento ritenuto fondamentale per costruire una filiera capace di sostituire il ciclo integrale, visto che lo stesso gruppo Arvedi dispone già di impianti di questo tipo in altri stabilimenti italiani. Quale sarebbe il valore strategico aggiunto per il sito pugliese? E ancora, quale ruolo avrebbe Taranto nella nuova filiera siderurgica nazionale?

Il piano di decarbonizzazione elaborato da Acciaierie d’Italia (come previsto dall’AIA 2025) ipotizza una carica metallica composta per il 35 per cento da HDRI, preridotto realizzato in loco, per il 50 per cento da HBI, bricchette di ferro provenienti da altri impianti e trasportate via nave, e per il restante 15 per cento da rottame ferroso. Anche questo scenario implica dunque una significativa dipendenza dagli approvvigionamenti esterni, ma contempla la produzione locale di una parte del preridotto.

La proposta Arvedi, almeno per quanto finora conosciuto, non chiarisce quale sarebbe il destino di questa componente della filiera. Se questo investimento dovesse rivelarsi indispensabile, chi ne coprirà i costi? Non è peregrino chiedersi se parte del conto sia destinata a gravare sulle casse dello Stato, già artefice del fallimento di DRI d’Italia (con l’annullamento del bando di gara per vizi di forma). E soprattutto, il peso delle bollette energivore necessarie a sostenere l’operazione finirà di nuovo a carico dei contribuenti, esattamente come accaduto di recente?

Il sindaco Bitetti, nella serata di ieri, ha manifestato perplessità sulla proposta del gruppo cremonese, chiedendo un progetto realizzabile e sostenibile. Risulta d’obbligo capire quale modello industriale intenda sostenere per la città. Quello auspicato nel famoso piano C, sostenuto dalla maggioranza dell’amministrazione e richiamato nel confronto istituzionale sulla riconversione, fa riferimento a forni elettrici e contestuale realizzazione di impianti DRI. Un modello industriale più articolato, che stabilisce l’eventuale produzione locale del preridotto.

Una configurazione che, sul piano impiantistico e logistico, comporterebbe ulteriori infrastrutture. Abbiamo ribadito più volte che la sostituzione di una tecnologia con un’altra non sanerebbe il conflitto sanitario e ambientale. Al contrario lo certificherebbe a mezzo di altre tecnologie giudicate più utili, appetibili, meno impattanti.

Dunque quando parliamo di sostenibilità ci riferiamo a tesi immaginifiche, che sulla carta non trovano adeguati riscontri. Mentre si cristallizzano timori che nuovo significhi solo diverso, ma non migliore. Ciò è evidente dal piano di decarbonizzazione, che non decarbonizza, ma sostituisce e lo fa non delocalizzando.

Nell’ipotetico piano di ADI, i documenti tecnici relativi allo scenario di riconversione collocherebbero infatti, i nuovi forni elettrici e gli impianti di metallurgia secondaria nell’area dell’attuale acciaieria (a ridosso del quartiere Tamburi e vicino alla città). Il prospetto logistico comporta inoltre l’arrivo via nave delle materie prime, lo scarico attraverso i pontili II o IV e l’utilizzo degli attuali scaricatori e nastri trasportatori per il trasferimento dei materiali ai parchi primari di stoccaggio. Per le bricchette HBI da importazione si parla di adeguamenti degli impianti di movimentazione e nuovi sistemi di trasferimento e stoccaggio.

In sostanza, la nuova tecnologia impone ancora come necessaria la movimentazione di grandi quantità di materiali. Pellets, bricchette e rottame dovranno essere approvvigionati, scaricati, trasportati e stoccati. Le modalità di gestione delle polveri e delle emissioni diffuse, così come l’eventuale impatto del traffico navale aggiuntivo, dovranno dunque essere valutate attentamente. Gli impianti, come detto, continuerebbero a stazionare nell’attuale area industriale, lasciando che sia il quartiere limitrofo a farsi carico ancora delle implicazioni ambientali e sanitarie, dettate da questo nuovo sguardo colonizzante.

Che i forni elettrici non equivalgano automaticamente ad impatto ambientale zero è confutato dall’esperienza degli stabilimenti del gruppo Arvedi. A Cremona, dove opera la principale acciaieria del gruppo, la qualità dell’aria è da tempo al centro di un confronto pubblico e sanitario. Un’indagine epidemiologica ha evidenziato criticità legate all’inquinamento atmosferico, mentre sono state sollevate contestazioni sull’insufficiente approfondimento del contributo delle emissioni industriali. Le proteste dei residenti di Cremona e Terni, così come rilanciato a mezzo stampa, documentano le criticità ambientali segnalate intorno agli impianti siderurgici dello stesso gruppo.

Sebbene la qualità dell’aria della zona risenta anche delle condizioni ambientali della Pianura Padana e della presenza di numerose altre fonti emissive, questa esperienza reclama riflessione e prudenza, così come citato nel principio di precauzione applicato dalla Corte di Cassazione. La tecnologia elettrica rappresenta un’alternativa al ciclo integrale, non una “green card” di innocuità ambientale. E Taranto conosce fin troppo bene il prezzo delle rassicurazioni preventive, sebbene edulcorate da impegni cristiani.

Quanto alla presunta strategicità complessiva, se a Piombino un piano analogo è già al vaglio della Regione Toscana, il vero scoglio resta l’approvvigionamento di preridotto/HBI, il quale rischia di trasformarsi nell’ennesimo imbuto della filiera.

Infatti il gruppo ucraino Metinvest, in principio titolare del 75 per cento della joint venture, ha annunciato la volontà di ridurre la propria partecipazione fino al 15 per cento, spiegando che le conseguenze della guerra in Ucraina non gli consentono di sostenere il ruolo di investitore principale: la ricerca di nuovi partner è ora in corso.

La vicenda potrebbe riguardare anche Taranto, in quanto la produzione nazionale di DRI rimarrebbe influenzata dalla fornitura estera di bricchette per la prosecuzione dell’attività.

Dunque il capoluogo jonico potrebbe diventare punto di riferimento “strategico” per alimentare anche altri stabilimenti, compreso quello di Piombino. Puntare sul DRI non sarebbe più soltanto una scelta di riconversione ecologica, ma una misura di sopravvivenza per la sovranità industriale italiana. Sui territori graverebbe l’onere di una economia nazionale che li vedrebbe succubi.

Nel frattempo, Arvedi chiede l’imprimatur della comunità tarantina (indirizzo ruffiano e inopportuno e privo di confronto tra Governo e istituzioni locali), mentre il consigliere Mirko Di Bello rilancia l’ipotesi di un referendum consultivo sul progetto.

Ma su quale progetto dovrebbero pronunciarsi i cittadini, se ancora mancano elementi essenziali per valutarne la portata industriale e ambientale? Un referendum al buio non produce decisioni consapevoli, ma solo propaganda. Mentre si ignora la portata dell’onda che ha visto migliaia di persone lo scorso 17 ottobre esprimersi a sostegno della riconversione ecologica dei territori.

Mentre il primo cittadino manifesta sconcerto, definendo “irrituale” l’idea di affidare un piano d’acquisto al benestare del territorio, la città resta orfana di un sostegno politico serio che perori le sue ragioni. L’acciaio potrà anche essere italiano e cristiano, ma le polveri, se arriveranno, non faranno distinzione di fede.