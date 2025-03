Inaugurato a Nova Siri il Tour nella Magna Grecia: un viaggio educativo tra storia e cultura

Il promotore Raffaele Micelli: “La nostra speranza è che, attraverso esperienze dirette come quelle offerte dal nostro progetto, i partecipanti diventino ambasciatori della cultura e della storia italiana, portando avanti un messaggio di rispetto e valorizzazione del nostro straordinario passato”

Nova Siri ha ospitato l’inaugurazione ufficiale della quarta edizione del “Tour nella Magna Grecia”, un’iniziativa dedicata alle scuole di tutta Italia, promossa da Idea Viaggi. La giornata di apertura ha visto la partecipazione entusiasta di studenti provenienti da Campania e Sardegna, pronti a immergersi per quattro giorni in un’esperienza che celebra l’incredibile patrimonio storico e culturale della Magna Grecia. I luoghi scelti, caratterizzati da siti archeologici e testimonianze artistiche, offrono un contesto perfetto per attività didattiche coinvolgenti.

Martedì mattina ha segnato l’inizio di questa avventura con una visita al tempio di Hera di Metaponto, nel comune di Bernalda. Nel pomeriggio, gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in laboratori pratici di scavi simulati all’aperto e di esplorare la Villa Termale di Cugno dei Vagni a Nova Siri. Questa esperienza ha unito teoria e pratica, permettendo ai partecipanti di vivere un percorso formativo senza precedenti, in grado di collegare le conoscenze apprese in aula con l’autenticità della storia e della cultura locale.

La giornata si è conclusa con la presentazione ufficiale del progetto, tenutasi nella sala conferenze del villaggio Toccacielo. L’evento ha visto la partecipazione attiva di studenti, insegnanti, rappresentanti di Idea Viaggi e autorità locali. Dopo l’introduzione del progettista Raffaele Micelli, sono intervenuti l’assessore al Turismo di Nova Siri Pasquale Gizzi, il vicesindaco di Policoro Massimiliano Padula, il consigliere comunale di Bernalda Gianfranco Sortiero, insieme a figure del mondo accademico e culturale come Francesco Martorella, docente presso l’Università degli Studi della Basilicata, il direttore del museo di Policoro Carmelo Colelli e Tiziana Fedele, animatrice territoriale e fondatrice di Vivi Heraclea. Tutti hanno sottolineato l’importanza di mantenere un modello di collaborazione a livello territoriale, evidenziando come sia fondamentale unire le forze per potenziare l’offerta turistica e culturale della Magna Grecia, rendendo questi luoghi più accessibili e attrattivi per le generazioni future. Il tour si snoderà, come ogni anno, tra le affascinanti terre di Basilicata, Calabria e Puglia, coinvolgendo oltre 500 studenti nelle prossime settimane.

“Il nostro progetto va oltre un semplice viaggio educativo; è un’opportunità unica per i giovani di entrare in contatto diretto con la storia e le tradizioni di un’epoca affascinante”, ha affermato Raffaele Micelli, ideatore del progetto e amministratore di Idea Viaggi.

“In un contesto in cui cultura e educazione sono essenziali per la crescita personale e collettiva, iniziative come questa arricchiscono il bagaglio culturale degli studenti e contribuiscono a preservare e valorizzare il patrimonio storico, garantendo che non venga dimenticato. La nostra speranza è che, attraverso esperienze dirette come quelle offerte dal ‘Tour nella Magna Grecia’, i partecipanti diventino ambasciatori della cultura e della storia italiana, portando avanti un messaggio di rispetto e valorizzazione del nostro straordinario passato”.