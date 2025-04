Incendio nella zona industriale di Faggiano: distrutto deposito di automobili

Devastante incendio nella zona industriale di Faggiano: una densa colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Non si registrano feriti

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì 28 aprile nella zona industriale di Faggiano, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno coinvolto un ampio deposito di automobili, generando una densa colonna di fumo visibile anche dalla strada provinciale che collega i comuni limitrofi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito intorno alle 14:00 dall’area esterna di un capannone industriale. La presenza di rifiuti e materiali plastici avrebbe alimentato il rogo, favorendone la rapida diffusione anche all’interno della struttura.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente diversi mezzi dei Vigili del Fuoco di Taranto, supportati dalla Polizia Locale di Faggiano e dal Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

(Credit Foto: Taranto è lui)