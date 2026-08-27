Inchiesta ex Ilva, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagata l’ex ad Lucia Morselli

Nuovo fascicolo della Procura di Milano sulla conduzione dell’acciaieria durante la gestione Arcelor Mittal. L’indagine parte dalla maxi azione civile dei commissari straordinari di Acciaierie d’Italia

La Procura di Milano contesta l’ipotesi di bancarotta fraudolenta a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata dell’ex Ilva di Taranto, per la gestione dello stabilimento nel periodo compreso tra il 2019 e il 2024, quando la società era controllata da ArcelorMittal.

La notizia, anticipata da La Stampa, riguarda un nuovo fascicolo d’indagine che, secondo quanto si apprende, avrebbe preso le mosse dalla maxi azione civile promossa dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia nei confronti dei soggetti che, durante la gestione Mittal, avevano responsabilità e deleghe gestionali.

Al centro degli accertamenti ci sarebbero alcune scelte relative alla conduzione degli impianti, agli investimenti e alla manutenzione che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero contribuito ad aggravare la situazione economica e patrimoniale dell’azienda, con una richiesta di risarcimento danni pari a 7 miliardi di euro.