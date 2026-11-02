Incidente sulla Statale 7, scontro tra due auto alle porte di Taranto

Una persona ferita e danni al guardrail. Code fino a due chilometri in direzione del capoluogo ionico, traffico rallentato nei pressi dello svincolo per i Tamburi

Paura sulla Statale 7, alle porte di Taranto, dove un incidente stradale ha coinvolto due automobili, causando il ferimento di una persona e pesanti ripercussioni sul traffico. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 649+500, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo ionico, nei pressi dello svincolo per il quartiere Tamburi.

A entrare in collisione sono state una Sportequipe S6 GT e una BMW. L’impatto ha provocato danni anche al guardrail che costeggia la strada. Una persona è rimasta ferita, ma non sono ancora disponibili informazioni sulle sue condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nella regolazione del traffico.

Presenti anche gli operatori dell’Anas, al lavoro per rimuovere gli ostacoli dalla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza.

L’incidente ha provocato rallentamenti lungo l’arteria stradale, con code che hanno raggiunto i due chilometri in direzione Taranto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto interventi per consentire il graduale ritorno alla normalità.