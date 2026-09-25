Indotto ex Ilva, Confapi sui chiarimenti del Governo

Il pagamento dei crediti a favore delle imprese dell’indotto non saranno bloccati. L’Esecutivo è pronto a fugare ogni dubbio sul decreto-legge che ha destinato all’ex ILVA 100 milioni di euro
Il decreto-legge che ha confermato l’erogazione di 100 milioni di euro all’ex ILVA non bloccherà i pagamenti alle aziende dell’indotto. E’ quanto emerge dalle rassicurazioni fatte a riguardo dal Governo per fugare i timori manifestati dalle numerose imprese che vantano crediti per le attività svolte a favore dello stabilimento siderurgico.
“Apprezziamo i chiarimenti forniti dal Governo sui pagamenti alle imprese dell’indotto- dichiara il presidente di CONFAPI Taranto, ing. Fabio Greco dopo aver appreso la notizia-. Era importante poter avere delle delucidazioni su una questione che rischiava di render ancor più tesa la difficile situazione che si sta vivendo. Desidero anticipare che le aziende si rendono sin da subito disponibili ad incontrare i Commissari per definire non solo ogni passaggio che riguarda l’aspetto relativo al soddisfacimento dei crediti, ma anche per capire, dopo le prossime decisioni dei giudici, come comportarsi in caso o di prosecuzione delle manutenzioni degli impianti o della loro messa in sicurezza.”