Il segretario generale: L’ Europa rischia di diventare solo un mercato di consumo. Il 24 novembre saremo insieme ai sindacati europei

“Noi in Europa non vogliamo soltanto comprare, vogliamo continuare a produrre. Dobbiamo rifiutare l’idea di un continente che passa da grande potenza manifatturiera a semplice mercato di consumo, con vetrine eleganti e raffinate ma con gli stabilimenti drammaticamente chiusi”. Lo ha dichiarato Davide Sperti, segretario generale della Uilm, intervenendo all’Esecutivo di industriAll Europe, sindacato industriale europeo, a Istanbul.



“Nell’automotive – ha sottolineato – stiamo pagando un quadro regolatorio europeo che non ha accompagnato la transizione industriale e un ritardo tecnologico rispetto a Stati Uniti e Cina. In Italia quasi tutti gli stabilimenti Stellantis lavorano a intermittenza, Cassino è praticamente fermo e la filiera dell’indotto è in gravissima difficoltà. Anche nella siderurgia, con la vicenda vergognosa dell’ex Ilva, assistiamo alle conseguenze di anni di promesse tradite. La transizione deve significare cambiare l’industria, non cancellarla con un colpo di spugna”.



“Servono investimenti in ricerca, innovazione, capacità produttiva e tecnologie europee. Se perdiamo queste competenze – conclude Sperti – perderemo anche la possibilità di decidere il nostro futuro industriale. È per questo che il 24 novembre saremo a Strasburgo, insieme ai sindacati europei, per rivendicare politiche industriali capaci di difendere produzione e occupazione”