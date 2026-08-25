Ironia social di Kyma Mobilità, insorgono opposizione e sindacati

Adoc con Votano e M5S con Stano: “L’ironia sui balconi è fuori luogo. Ai cittadini servono risposte, non prese in giro”

“Poteva essere risparmiata”. È questo il giudizio di Domenico Votano, presidente di ADOC Taranto, sulla comunicazione pubblicata questa mattina sui canali social ufficiali di Kyma Mobilità dedicata alla difficoltà di reperire parcheggi in città durante i giorni dei Giochi del Mediterraneo. Un messaggio dal tono ironico nel quale, di fronte alla difficoltà di trovare un posto auto, viene suggerita anche la possibilità di “parcheggiare sui balconi delle case”. Un’ironia che, secondo ADOC Taranto, arriva però in un momento particolarmente delicato per i cittadini: “Al di là della volontà di essere scherzosi – afferma Votano – riteniamo che questa comunicazione sia fuori luogo. In città c’è poco da ironizzare. I cittadini tarantini sono sottoposti da mesi a una situazione di forte disagio sul fronte della mobilità e dei parcheggi e, con l’avvio dei Giochi del Mediterraneo, la situazione si è ulteriormente aggravata”.

Secondo il presidente di ADOC Taranto, il problema non nasce con i Giochi, ma si inserisce in una situazione che i cittadini stanno vivendo da tempo: “Abbiamo assistito alla gestione delle strisce blu e al contestuale mancato rinnovo del PASS gratuito per i residenti – prosegue Votano –. Sono scomparsi migliaia di posti auto a causa dei lavori legati alla realizzazione delle linee BRT, senza che fosse predisposto contestualmente un piano capace di garantire ai residenti soluzioni alternative adeguate”. A questo si aggiungono, in questi giorni, le numerose modifiche alla viabilità legate allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

“I cittadini sono costretti a un continuo tour de force per spostare le proprie automobili e cercare un parcheggio, spesso molto distante dalla propria abitazione. Strade chiuse, divieti di sosta, modifiche alla circolazione e posti auto indisponibili stanno rendendo ancora più complicata la quotidianità di migliaia di persone”. Per Votano, proprio per questo motivo, sarebbe stato opportuno utilizzare la comunicazione istituzionale di Kyma Mobilità per fornire informazioni e risposte ai cittadini, anziché ricorrere all’ironia.

“Kyma Mobilità dovrebbe spiegare ai cittadini quali sono le soluzioni messe in campo per affrontare questa emergenza parcheggi e mobilità. E dovrebbe anche chiarire cosa sia accaduto sul fronte del trasporto pubblico nella giornata dell’apertura dei Giochi del Mediterraneo, quando sono state segnalate criticità e mancanze di linee in alcune fasi della giornata”. “Invece – aggiunge – si sceglie di pubblicare sui social una comunicazione che, per quanto voglia essere ironica, rischia di apparire come una presa in giro nei confronti di cittadini già esasperati. Non crediamo che questo sia il modo migliore per rapportarsi con l’utenza di un servizio pubblico”.

L’ADOC Taranto, associazione che tutela i consumatori e gli utenti, chiede quindi a Kyma Mobilità maggiore attenzione nella comunicazione e soprattutto un confronto concreto sui problemi che stanno interessando la città. “Non contestiamo il diritto di utilizzare un linguaggio leggero sui social – conclude Votano – ma esistono momenti nei quali è necessario comprendere il sentimento della comunità. In questo momento i cittadini hanno bisogno di informazioni, soluzioni e rispetto. Per questo riteniamo doverose le scuse per una pubblicazione che consideriamo di cattivo gusto e chiediamo a Kyma Mobilità di concentrare l’attenzione sui problemi reali della mobilità cittadina e sulle risposte che devono essere date agli utenti”.

Insorge anche l’opposizione

“Non è accettabile che un’azienda partecipata del Comune di Taranto trasformi il grave e quotidiano disagio dei cittadini in un meme di dubbio gusto sui social media. La comunicazione aziendale, che avrebbe dovuto svolgere un servizio pubblico informativo e di orientamento per la viabilità straordinaria legata all’evento sportivo, si è distinta per immagini provocatorie e slogan ironici (come suggerire di “parcheggiare sul proprio balcone” o mostrare auto sollevate da gru). “In queste giornate straordinarie per Taranto, la nostra città sta affrontando uno sforzo enorme sul piano della mobilità, del traffico e dei posti auto” . “Mentre i residenti, i lavoratori e i commercianti vivono veri e propri disagi logistici per far fronte alla sosta e ai blocchi del traffico, la società che gestisce la mobilità cittadina si concede il lusso di sbeffeggiare i tarantini con un’ironia del tutto fuori luogo.”

​Non si tratta di semplice satira social, ma di una palese mancanza di rispetto verso le criticità quotidiane della popolazione: spreco della funzione informativa: Una pagina di servizio pubblico deve fornire indicazioni chiare, immediate e senza sarcasmo a chi è in difficoltà con la sosta. Mancanza di empatia verso la cittadinanza: Ridere dei problemi strutturali del traffico urbano mentre si chiedono sacrifici alle famiglie è un segnale di profonda distacco dalle reali esigenze del territorio.

​Immagine istituzionale lesa: In una vetrina internazionale così importante come i Giochi del Mediterraneo, l’amministrazione e le sue partecipate dovrebbero offrire efficienza e decoro, non battute sarcastiche a spese dei cittadini: ​”Chiediamo l’immediata rimozione del post o una presa di posizione chiara da parte dei vertici aziendali e dell’amministrazione comunale. Ai tarantini non servono sbeffeggi né battute ironiche sui social: servono servizi efficienti, parcheggi alternativi accessibili e rispetto per il proprio tempo e lavoro”.