Convocato per il 30 novembre l’incontro a Palazzo di Città. “Nello scenario attuale, nell’incertezza dovuta alle condizioni del compendio industriale, il Jtf è l’occasione concreta di costruire alternative per il futuro di Taranto”

“La forza del programma nazionale “Just transition fund” sta nella coesione territoriale. Per questa ragione lunedì 30 novembre, a Palazzo di Città, si terrà un incontro che è una risposta concreta alle nostre sollecitazioni, perché è impellente fare il punto sullo stato di avanzamento del piano territoriale.” Lo afferma in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.

“Nelle settimane scorse, infatti, avevamo condiviso questa necessità con Bari e d’intesa con il governo regionale abbiamo immaginato di incontrare tutti i comuni dell’area ionica, la Provincia di Taranto e i soggetti coinvolti a vario titolo, prima della riunione del comitato di sorveglianza che si terrà a Roma il prossimo 3 dicembre. – Sottolinea – Perché le risorse del Jtf appartengono al territorio, un presupposto del quale il Comune di Taranto, come soggetto beneficiario e presidio di prossimità, si è fatto interprete. Risorse che hanno una destinazione specifica: accompagnare la transizione, senza lasciare nessuno indietro.

Rispetto a questo obiettivo, quindi, il tema della coesione è centrale. Bisogna evitare fughe in avanti e calibrare bene la distribuzione degli interventi, in modo tale da armonizzare le ricadute di questa opportunità sulla comunità.

Non possiamo permetterci rallentamenti o, peggio, depotenziamenti della misura. – Conclude Bitetti – Nello scenario attuale, nell’incertezza dovuta alle condizioni del compendio industriale, il Jtf è l’occasione concreta di costruire alternative per il futuro di Taranto.”