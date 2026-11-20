Il sindaco di Taranto esclude nuove ricapitalizzazioni per la partecipata, alle prese con una situazione debitoria insostenibile. Le dimissioni di Nacci e la scadenza del contratto di servizio del 31 dicembre accelerano le decisioni sul futuro della società

La situazione debitoria della partecipata e l’impossibilità per il Comune di procedere a nuove ricapitalizzazioni restringono il margine di manovra dell’Amministrazione. Sullo sfondo, la scadenza del contratto di servizio fissata al 31 dicembre e le dimissioni dell’amministratore unico Gaetano Nacci.

La liquidazione volontaria di Kyma Ambiente prende sempre più corpo come possibile soluzione alla grave crisi finanziaria della società partecipata del Comune di Taranto. A indicare questa direzione è il sindaco Piero Bitetti, che descrive una situazione debitoria ormai incompatibile con il ricorso a soluzioni ordinarie e sottolinea l’impossibilità per l’Ente di intervenire con nuove risorse.

Le dichiarazioni del primo cittadino arrivano a poche ore dalle dimissioni dell’amministratore unico della società, Gaetano Nacci, che aprono un nuovo capitolo nella già complessa vicenda aziendale. “La strada è inevitabile: Kyma Ambiente ha una quantità di debiti non gestibile. – Afferma Bitetti – L’Amministrazione comunale non ha risorse per garantire ricapitalizzazioni”.

A rendere ancora più difficile il quadro sono anche i vincoli normativi, che sollevano dubbi sulla possibilità di un ulteriore intervento finanziario da parte del Comune a sostegno della società partecipata. Una condizione che, secondo il sindaco, lascia margini di manovra sempre più ridotti e porta a considerare la liquidazione volontaria come il percorso da intraprendere. “Credo che il percorso sia obbligato e debba portare l’Amministrazione alla liquidazione volontaria”, ribadisce il primo cittadino.

A dettare i tempi delle decisioni c’è anche una scadenza ravvicinata: il 31 dicembre terminerà infatti il contratto di servizio. Una data che impone di accelerare le valutazioni sul futuro della società e sull’organizzazione della società. “C’è il tema del fattore tempo, che diventa importante: il contratto di servizio scade il 31 dicembre di quest’anno e quindi bisogna correre”, sottolinea Bitetti.

Nel suo intervento, il sindaco ha anche espresso apprezzamento per le qualità professionali dell’ingegnere Gaetano Nacci, distinguendo il valore personale e gestionale dell’amministratore dalle difficoltà economiche e strutturali di un’azienda chiamata a operare in condizioni particolarmente complesse.

Tra gli scenari sul tavolo figura anche la possibile vendita degli impianti e dei beni della società attraverso un’asta pubblica, con il coinvolgimento del Tribunale. In precedenza era stata valutata anche l’ipotesi di un ingresso privato nella compagine societaria, attraverso la partecipazione di un socio di minoranza. Una prospettiva che, secondo Bitetti, rischia però di diventare difficilmente percorribile alla luce delle attuali condizioni economiche di Kyma Ambiente.

La crisi della partecipata era già approdata in Consiglio comunale, dove l’Amministrazione aveva illustrato la necessità di assumere decisioni difficili per garantire una prospettiva al futuro dell’azienda.

Ora il quadro impone una scelta in tempi stretti. La liquidazione volontaria è l’ipotesi indicata dal sindaco, ma restano da definire i passaggi societari e amministrativi, così come le modalità con cui sarà garantita la continuità del servizio di igiene urbana dopo la scadenza del contratto del 31 dicembre.