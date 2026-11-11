Kyma Ambiente, Daniele Ambiente risponde e pungola Nacci

Riportiamo il comunicato stampa integrale della Daniele Ambiente srl, l’azienda che gestisce l’impianto Pasquinelli, che replica alle dichiarazioni dell’amministratore unico Nacci di ex Amiu

In relazione alle dichiarazioni rese dall’Amministratore unico di Kyma Ambiente, Gaetano Nacci, nel corso della conferenza stampa del 2 novembre 2026, denominata “Operazione Verità”, Daniele Ambiente S.r.l. ritiene necessario intervenire per ristabilire una corretta rappresentazione dei fatti e tutelare la propria immagine e reputazione commerciale. Nel corso della conferenza stampa, secondo quanto riportato anche dalla testata Studio 100, sono state formulate affermazioni particolarmente rilevanti e gravi in merito al rapporto contrattuale con Daniele Ambiente: si è parlato di uno squilibrio economico di circa 250.000 euro a carico di Kyma, del mancato pagamento del canone di locazione per due anni e di una diffida al pagamento di circa 500.000 euro.

Una ricostruzione che Daniele Ambiente contesta e che, soprattutto, non restituisce all’opinione pubblica l’intero quadro economico e contrattuale. C’è un dato che non può essere ignorato né tenuto fuori dal racconto: Daniele Ambiente vanta nei confronti di Kyma Ambiente crediti per fatture scadute pari a 1.050.500,00 euro.

A fronte di tale importo, Kyma Ambiente reclama nei confronti di Daniele Ambiente 496.235,21 euro, oltre IVA e interessi, somma la cui debenza è peraltro formalmente contestata. La differenza tra le due posizioni ammonta a 554.264,79 euro a favore dei crediti dichiarati da Daniele Ambiente. Non si tratta di una compensazione che la società considera automaticamente perfezionata, ma di una circostanza economica fondamentale che non può essere omessa quando si decide di parlare pubblicamente di presunta morosità.

È singolare che si invochi un’”Operazione Verità” e che, nello stesso tempo, non si dia conto di oltre un milione di euro di fatture scadute che Daniele Ambiente dichiara di vantare nei confronti della stessa Kyma. Ma c’è un altro aspetto, altrettanto importante, che nella ricostruzione pubblica di Kyma Ambiente è stato completamente trascurato. Durante la precedente governance di Kyma Ambiente, le criticità del rapporto contrattuale erano state affrontate attraverso un confronto tra le parti, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e ristabilire un equilibrio contrattuale ed economico nella gestione dell’impianto.

Su questo aspetto occorre fare chiarezza. Come formalmente denunciato dalla Daniele Ambiente già con Pec del 15.11.2024, inviata ad appena un mese dall’avvio in piena operatività dell’impianto di c.da Pasquinelli, il raggiungimento di condizioni di esercizio efficienti ed economicamente sostenibili è realizzabile unicamente mediante la convergenza di flussi di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, per i quantitativi di rifiuto rivenienti dal servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Taranto, stimati negli atti di gara, che peraltro riportano una stima della produzione dei rifiuti della Città di Taranto, stabilita “sul presupposto che si consegua un obiettivo di raccolta differenziata del 65% nel breve periodo”.

Sennonché, il Comune di Taranto e la Kyma Ambiente che per esso gestisce il servizio di igiene urbana non soltanto sono rimasti molto lontani dal raggiungere il traguardo del 65% di R.D., che la stessa Kyma aveva indicato quale obiettivo che avrebbe consentito il pieno utilizzo e la redditività dell’impianto di Pasquinelli, ma neppure hanno fatto convergere nell’impianto di Pasquinelli tutti i rifiuti raccolti! Ad esempio, per quanto concerne i rifiuti ingombranti, il Comune di Taranto, pur dopo il riavvio dell’impianto di Pasquinelli, ha immotivatamente continuato ad indire proprie gare (ed una nuova è in procinto di essere indetta), sicché i rifiuti ingombranti a tutt’oggi vengono conferiti da Kyma presso impianti concorrenti con quello di sua proprietà, gestiti da operatori economici concorrenti della Daniele Ambiente, i quali dunque lavorano (e traggono profitti da) rifiuti che Kyma si era contrattualmente obbligata a portare presso il proprio impianto di c.da Pasquinelli.

Nella consapevolezza del proprio duplice inadempimento – sia per quanto concerne le quantità, clamorosamente inferiori alle stime, sia con riferimento alle tipologie di rifiuto conferite –, nelle settimane e nei mesi seguenti alla ricezione della nota del 15.11.2024, la Kyma Ambiente ha avviato una lunga interlocuzione con la Daniele Ambiente, al fine di comprendere come poter rimediare al proprio inadempimento, e rendere redditizia la gestione dell’impianto, nel reciproco interesse. Peraltro, proprio perché consapevole del proprio duplice inadempimento, in tutti questi mesi la Kyma si è sempre astenuta dal chiedere il pagamento del canone contrattualmente pattuito, ben conscia che i mancati introiti (e dunque il danno) derivati alla Daniele Ambiente dal proprio duplice inadempimento ammontassero ad importi di gran lunga maggiori rispetto a quelli previsti in suo favore a titolo di canone per la concessione in uso dell’impianto (fermo restando che il predetto canone era stato pattuito in ragione di conferimenti poi solo in parte avvenuti).

Non si trattava, dunque, di questioni sconosciute o sollevate improvvisamente da Daniele Ambiente. Le difficoltà erano state rappresentate e discusse, tanto che il confronto aveva portato anche a un incontro del 28 maggio 2026, nel corso del quale erano state individuate e prospettate soluzioni per affrontare le problematiche esistenti, che avrebbero consentito di portare finalmente l’impianto in attivo, nel reciproco interesse della proprietà e dell’affidataria. Quel percorso, tuttavia, non ha più trovato concreta attuazione. Gli impegni e le soluzioni prospettate durante la precedente governance sono rimasti disattesi e sono stati successivamente disconosciuti dall’attuale governance guidata da Gaetano Nacci, che ad oggi – spiace rimarcarlo – non ha fatto nulla per portare a compimento quel percorso comune che avrebbe reso la gestione dell’impianto profittevole, sembrando più intenzionato a porlo in liquidazione.

Sta di fatto che oggi, come sin da principio, la gestione dell’impianto di Pasquinelli risulta in perdita, e non per colpa della Daniele Ambiente che ha fatto tutto quanto le competeva per rendere l’impianto più moderno e performante, con ingentissimi investimenti in tecnologia e risorse umane, ma per colpa esclusiva della Kyma Ambiente che è venuta meno alla sua obbligazione di far confluire nell’impianto le quantità di rifiuti urbani rivenienti dal servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Taranto.

La Daniele Ambiente ha tenuto duro in questi due anni, rimettendoci decine di migliaia di euro ogni mese pur di tenere aperto l’impianto, con l’attuale forza lavoro, perché la passata governance sembrava seriamente intenzionata ad addivenire ad una soluzione transattiva, che regolasse il passato ma che soprattutto permettesse di proiettare l’impianto di Pasquinelli nel futuro, portandolo alla redditività. Oggi, purtroppo, questa prospettiva non c’è più, né la Daniele Ambiente ha altre riserve di liquidità a cui poter attingere, per pagare gli stipendi dei lavoratori e mantenere in piena efficienza l’impianto.

Da ultimo, si evidenzia che la Daniele Ambiente ha già formalizzato le proprie contestazioni con diffida del 22 ottobre 2026. Le successive iniziative di Kyma sono a loro volta oggetto di contestazione e saranno affrontate nelle sedi competenti. Daniele Ambiente non accetta che la propria reputazione venga sacrificata attraverso dichiarazioni pubbliche unilaterali. Daniele Ambiente si riserva ogni iniziativa nelle competenti sedi, anche giudiziarie, a tutela della propria immagine, reputazione commerciale e dei propri diritti.

La verità non può essere selettiva. Se si decide di raccontare i numeri, bisogna avere l’onestà di raccontarli tutti. E se si decide di parlare di responsabilità, bisogna avere il coraggio di raccontare anche gli impegni assunti, i percorsi avviati e le ragioni per cui sono stati successivamente disattesi.