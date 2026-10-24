Kyma Ambiente, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, SIULS, NIDIL e CGIL: “Dalla valorizzazione degli impianti alla chiusura: è iniziata la svendita di fine stagione?”

I sindacati contestano la chiusura dell’impianto di compostaggio dal 29 ottobre e chiedono un Consiglio comunale monotematico per fare chiarezza sul bilancio 2025, sul futuro degli impianti e sui servizi gestiti dalla partecipata

FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, Fiadel, Siuls e Nidil CGIL contestano la chiusura prevista dal 29 ottobre e chiedono chiarezza sui conti, sul futuro degli impianti e sui servizi gestiti dalla società partecipata. Nel mirino anche il bilancio consuntivo 2025 e le prospettive occupazionali. La chiusura dell’impianto di compostaggio di Kyma Ambiente, prevista a partire dal prossimo 29 ottobre, accende la protesta dei sindacati. FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, Fiadel, Siuls e Nidil CGIL esprimono preoccupazione per la decisione attribuita all’amministratore unico della società, l’ingegnere Gaetano Nacci, e chiedono al Comune di Taranto di fare chiarezza sulle prospettive dell’azienda e sulle scelte gestionali in corso.

Al centro della contestazione c’è il futuro degli impianti di proprietà della partecipata, che in passato, secondo le organizzazioni sindacali, erano stati indicati come una risorsa strategica per il salvataggio e il rilancio della società. Una prospettiva che, alla luce della chiusura annunciata, rischierebbe ora di lasciare spazio a un progressivo ridimensionamento del patrimonio pubblico: “Dalla valorizzazione alla svendita dei gioielli di famiglia: è questo il percorso che si sta delineando?”, chiedono i sindacati, sollevando interrogativi anche sul destino dell’impianto di Pasquinelli e sulla possibilità che, in futuro, si proceda con l’esternalizzazione dei servizi di spazzamento e raccolta.

Le preoccupazioni riguardano anche la situazione economico-finanziaria della società. Le organizzazioni sindacali richiamano l’attenzione sui dati contenuti nel bilancio consuntivo 2025 predisposto dall’amministratore unico e ritengono indispensabile un confronto pubblico sulle condizioni economiche di Kyma Ambiente, sulle scelte gestionali compiute e sulle prospettive industriali dell’azienda. “Non bastano più le rassicurazioni. Servono i numeri, gli atti e le responsabilità”, sottolineano, chiedendo alla proprietà, il Comune di Taranto, di chiarire quale futuro intenda garantire alla società, ai suoi dipendenti e ai servizi essenziali per la città.

Per questo FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, Fiadel, Siuls e Nidil CGIL rivolgono un appello a tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione, affinché si facciano promotori della convocazione urgente di un nuovo Consiglio comunale monotematico dedicato a Kyma Ambiente. L’obiettivo è affrontare la questione sulla base di dati aggiornati e documenti ufficiali, senza limitarsi a dichiarazioni di principio o rassicurazioni, come quelle che, secondo i sindacati, hanno caratterizzato l’ultima seduta consiliare. Tra i temi da approfondire figurano il bilancio consuntivo 2025, la situazione economico-finanziaria della società, le motivazioni alla base della chiusura dell’impianto di compostaggio, il futuro degli altri impianti e le prospettive dei servizi attualmente gestiti da Kyma Ambiente: “Taranto non può permettersi di assistere passivamente a decisioni che rischiano di compromettere il patrimonio pubblico e il futuro di un’azienda strategica per la città”, affermano le organizzazioni sindacali, chiedendo che il confronto istituzionale avvenga prima che vengano assunte decisioni irreversibili.

La richiesta conclusiva è quella di garantire trasparenza sui conti e sulle scelte aziendali, affinché il futuro di Kyma Ambiente non venga deciso nel silenzio, ma attraverso un confronto pubblico che coinvolga l’amministrazione comunale e il Consiglio cittadino.