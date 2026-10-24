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Kyma Ambiente, FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, SIULS, NIDIL e CGIL: “Dalla valorizzazione degli impianti alla chiusura: è iniziata la svendita di fine stagione?”

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