Kyma Ambiente, i Sindacati: “A Taranto decide la volontà di un tecnocrate”

Le sigle sindacali (FP CGIL,Uiltrasporti, FIT CISL) hanno organizzato una conferenza stampa per venerdì mattina alle ore 09:30, presso il salone UIL in Piazzale Bestat

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

“Tranquilli… siamo solamente su scherzi a parte! Se la questione non fosse drammaticamente seria, ci sarebbe da morire dal ridere!! Infatti, la comunicazione dell’Amministratore Unico di Kyma Ambiente di accedere al concordato preventivo, senza aspettare l’Assemblea dei soci del 16 novembre prossimo, dimostra una totale mancanza di rispetto nei confronti delle Istituzioni e siamo in presenza di un grave atto di predeterminazione della fine di Kyma Ambiente.

In sostanza, a Taranto a decidere del futuro di una azienda pubblica e dei sui oltre 450 lavoratori, è la volontà di un tecnocrate e non anche di chi è stato democraticamente eletto! Oppure siamo in presenza di un gioco delle parti, laddove il Sindaco e la sua maggioranza si fanno beffa di quanto dichiarato in Consiglio Comunale. In entrambi i casi siamo in presenza di fatti di una gravità inaudita. Per non parlare del balletto di super esperti contabili che vanno e vengono, il tutto a carico della collettività tarantina Ci chiediamo se ancora la politica tarantina (maggioranza e opposizione) possa continuare a fare finta di nulla e consentire tutto cio! La politica deve uscire dall’ambiguità. Ora basta! Per questo, venerdì mattina alle ore 09:30 presso il salone UIL in Piazzale Bestat – Taranto, le organizzazioni sindacali terranno una conferenza stampa alla quale invitiamo tutti i consiglieri comunali, regionali e i parlamentari jonici”.