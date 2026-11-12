Kyma Ambiente, i sindacati dopo l’incontro con Bitetti: “Situazione ancora complessa, ma si apre un confronto sul risanamento”

Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Siuls fanno il punto dopo il confronto con il sindaco, l’assessore alle Partecipate e i tecnici comunali. Preoccupazione sul bilancio 2025, ma arrivano rassicurazioni sulla tutela dei livelli occupazionali

Un incontro lungo e a tratti particolarmente teso, dal quale emergono luci e ombre sul futuro di Kyma Ambiente. A riferirlo sono le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Siuls, che hanno incontrato il sindaco di Taranto Piero Bitetti, l’assessore alle Partecipate e i tecnici comunali, compreso il direttore generale, per fare il punto sulla situazione della società partecipata.

Tra le principali preoccupazioni espresse dai sindacati resta lo schema di conto consuntivo 2025 proposto dall’amministratore unico Nacchi. Le sigle hanno ribadito le proprie perplessità, richiamando anche i rilievi formulati dal Collegio dei revisori e dalla società di revisione, in particolare sulla svalutazione del compendio impiantistico. Secondo le organizzazioni sindacali, l’eventuale approvazione del bilancio potrebbe compromettere ulteriormente le prospettive future dell’azienda.

Sul tema, riferiscono i sindacati, il sindaco Bitetti ha manifestato l’intenzione di prendersi del tempo per approfondire le osservazioni e i rilievi presentati dalle diverse parti. Una risposta che, tuttavia, non ha dissipato le preoccupazioni delle organizzazioni, secondo le quali la strada verso l’approvazione dello schema di bilancio sembrerebbe già delineata.

Un elemento positivo viene invece individuato nell’apertura di un confronto diretto con il Comune, in qualità di proprietario della società. Per Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Fiadel e Siuls, si è iniziato finalmente a discutere non soltanto delle criticità accumulate nel passato, ma anche di una possibile prospettiva di salvataggio. Nel corso dell’incontro è stata illustrata, nelle sue linee generali, la necessità di predisporre un piano di risanamento, che dovrà essere sottoposto al Consiglio comunale e agli organismi di controllo, tra cui Corte dei Conti e Ager.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla questione occupazionale. Sul fronte dei dipendenti diretti, i sindacati riferiscono di aver ricevuto rassicurazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso eventuali incentivi all’esodo. Per i lavoratori somministrati è stata prospettata la possibilità di un riassorbimento integrale, attraverso percorsi giuridici ancora da valutare. Attenzione anche ai dipendenti delle ditte in appalto: su questo punto le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza che non dovrà essere perso neanche un posto di lavoro.

Il percorso resta comunque legato a un passaggio fondamentale: l’autorizzazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato alla proroga del contratto di servizio. Il Comune, secondo quanto riferito dai sindacati, avrebbe manifestato la volontà di procedere entro il 31 dicembre con un’estensione di un ulteriore anno, così da consentire alla società di portare avanti il piano di risanamento e accedere a uno degli strumenti per la gestione della crisi: il concordato preventivo o la composizione negoziata della crisi.

La valutazione finale delle cinque sigle resta prudente. Il confronto con l’amministrazione rappresenta un’apertura importante, ma la situazione di Kyma Ambiente continua a essere estremamente difficile e complessa. Le questioni sul tavolo sono ancora numerose e tutte da affrontare, a partire dal futuro economico della società e dalla salvaguardia dell’intero bacino occupazionale.