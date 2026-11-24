La scelta dell’assemblea dei soci punta su un professionista con esperienza nelle aziende pubbliche. Resta in sospeso il via libera al bilancio. Riportiamo integralmente la nota
L’assemblea dei soci di Kyma Ambiente ha nominato il nuovo amministratore unico della società. Si tratta di Massimo Leone, dottore commercialista di comprovata esperienza nel settore delle aziende pubbliche, esperto di procedure di crisi d’impresa.
“Abbiamo individuato questo profilo – le parole del sindaco Piero Bitetti – nella consapevolezza di tentare ogni strada possibile per salvaguardare l’azienda e la sua dimensione pubblica. Ma soprattutto, per rispetto nei confronti dei cittadini che meritano un servizio efficiente”.
Contestualmente, l’assemblea dei soci ha rinviato l’approvazione dello schema di bilancio