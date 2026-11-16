Kyma Ambiente, Messina (Udc): “Gestione imbarazzante”

Il consigliere comunale: “TARI esagerata, ma Taranto resta sporca”

Riceviamo e pubblichiamo l’ intervento del Consigliere comunale UDC di Taranto

“Taranto non può permettersi di affrontare l’ennesima emergenza senza una strategia, senza risposte concrete e, soprattutto, senza che vengano assunte le responsabilità di una gestione che oggi presenta criticità sempre più evidenti. Mentre la città è già attraversata da pesantissime vertenze occupazionali, dall’ex Ilva al settore dei call center, passando per gli operatori del verde pubblico, si aggiunge la gravissima situazione economico-finanziaria di Kyma Ambiente, l’ex Amiu, con un’esposizione debitoria che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e che mette inevitabilmente in discussione il futuro dell’azienda e la serenità di centinaia di lavoratori.



Nessuno pensa che una situazione debitoria di questa portata possa essere risolta con una bacchetta magica. Ma proprio la gravità del momento imporrebbe all’Amministrazione comunale di abbandonare gli slogan, le rassicurazioni di circostanza e le contrapposizioni politiche, per presentare finalmente un progetto serio, credibile e verificabile di risanamento.

Il Consiglio comunale del 13 novembre, convocato a seguito della presentazione di una mozione da parte di tutta l’opposizione e dedicato alla crisi dell’ex Amiu, ha invece restituito un quadro preoccupante. Il sindaco Piero Bitetti, la Giunta e i consiglieri di maggioranza si sono limitati a ripetere che non si intende mandare a casa nessuno e che non è prevista la privatizzazione dell’azienda. Dichiarazioni certamente condivisibili nelle intenzioni, ma del tutto insufficienti se non accompagnate da un piano industriale, da una precisa strategia finanziaria e da impegni concreti.



Ancora più grave è stato l’atteggiamento di chiusura nei confronti delle proposte avanzate dall’opposizione. Di fronte a una crisi che riguarda l’intera città, non si può pensare di liquidare ogni contributo alternativo come una contrapposizione politica. Da parte della maggioranza non è arrivata alcuna proposta capace di chiarire come si intenda procedere. Un atteggiamento che lascia spazio a due ipotesi, entrambe preoccupanti: o le decisioni sono già state assunte senza essere condivise oppure, circostanza ancora più grave, non esiste una strategia per affrontare la crisi. Il futuro di Kyma Ambiente non appartiene a una maggioranza o a un sindaco: appartiene alla comunità tarantina.

Ma c’è un altro aspetto che non può più essere ignorato: il rapporto tra la TARI che pagano i cittadini e la qualità del servizio che ricevono.

I

cittadini di Taranto pagano una tassa sui rifiuti particolarmente pesante, spesso con sacrifici importanti per le famiglie e per le attività commerciali. Eppure, basta guardarsi intorno per rendersi conto che il livello del servizio di igiene urbana non è assolutamente all’altezza del tributo richiesto. Strade sporche, cassonetti e aree di conferimento che troppo spesso presentano situazioni di degrado, carenze nella pulizia e nella manutenzione del territorio: questa è la realtà con cui i tarantini devono fare i conti quotidianamente.



La domanda è inevitabile: per quale ragione i cittadini devono continuare a pagare una TARI così elevata se il servizio che viene loro garantito non è proporzionato al costo sostenuto?

Non è accettabile che le famiglie paghino tariffe sempre più onerose e, contemporaneamente, debbano convivere con una città che non riesce a garantire standard adeguati di pulizia e decoro urbano.

La TARI non può diventare una tassa da pagare senza poter pretendere nulla in cambio. I cittadini hanno diritto a sapere come vengono utilizzate le risorse che versano, quali costi incidono sulla tariffa, quali risultati produce la gestione aziendale e, soprattutto, quali interventi si intendono mettere in campo per migliorare concretamente il servizio e contenere il peso economico sulle famiglie.



Per questo chiediamo all’Amministrazione Bitetti di assumere impegni precisi su tre questioni fondamentali.

In primis, è necessario predisporre un piano di risanamento credibile per Kyma Ambiente, con obiettivi, tempi, responsabilità e strumenti finanziari chiaramente definiti, tutelando i livelli occupazionali.

In altero, occorre effettuare una verifica puntuale dei costi che determinano la TARI, per individuare inefficienze, sprechi e margini di riduzione del peso tariffario a carico di cittadini e imprese.

Sarebbe ulteriormente necessario predisporre un piano straordinario di miglioramento dell’igiene urbana, con standard di servizio verificabili, controlli puntuali e una rendicontazione pubblica dei risultati raggiunti.



Non basta dire che non si vuole privatizzare e che non si vuole licenziare nessuno. Bisogna spiegare come si intende salvare l’azienda, come si vogliono tutelare i lavoratori e, soprattutto, come si intende restituire ai cittadini un servizio adeguato a quanto pagano. Questa è una richiesta di responsabilità, ma la responsabilità deve tradursi in atti, numeri e risultati, non in dichiarazioni.

Siamo disponibili a lavorare insieme per individuare una soluzione, ma non siamo disponibili ad assistere passivamente a una crisi che rischia di produrre conseguenze pesantissime per i lavoratori e per l’intera comunità.



Perché il vero paradosso di questa vicenda è che Taranto rischia di avere un’azienda in crisi, lavoratori preoccupati per il proprio futuro, una città sporca e cittadini costretti a pagare una TARI sempre più pesante.

Questa situazione non può essere considerata normale e, soprattutto, non può diventare l’ennesima emergenza alla quale l’Amministrazione risponde con le solite rassicurazioni.

I tarantini non chiedono promesse: chiedono una città pulita, un servizio efficiente e una tassa sui rifiuti finalmente giusta e proporzionata alla qualità del servizio ricevuto”.