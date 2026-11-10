Kyma Ambiente, PSI: “L’ azienda resti pubblica”

Il Partito: “Riteniamo scellerata la linea seguita dal nuovo amministratore unico. La cosiddetta “operazione verità” ha svalutato i compendi industriali della società, producendo un risultato di bilancio fortemente negativo”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Il Partito Socialista Italiano di Taranto esprime piena solidarietà ai lavoratori di Kyma Ambiente che scioperano per difendere il proprio posto di lavoro e il carattere pubblico di un’azienda che appartiene alla comunità tarantina.



Riteniamo scellerata la linea seguita dal nuovo amministratore unico. La cosiddetta “operazione verità” ha svalutato i compendi industriali della società, producendo un risultato di bilancio fortemente negativo. Una scelta dai contorni più che discutibili, che rischia di fornire il pretesto per ridimensionare l’azienda, giustificare tagli all’occupazione e aprire la strada a soluzioni di mercato che nulla hanno a che vedere con l’interesse pubblico.



Kyma Ambiente è una delle poche aziende pubbliche che hanno la possibilità di chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso impianti propri. Un’opportunità strategica per Taranto, in termini di controllo dei costi, qualità del servizio e tutela ambientale. Gli impianti vanno certamente rimessi in marcia in modo efficiente, ma già le autorizzazioni di cui l’azienda dispone rappresentano un valore aggiunto che una svalutazione di bilancio non può cancellare.

Chiediamo all’amministratore unico di ritirare ogni provvedimento lesivo dei diritti dei lavoratori e di aprire subito un confronto con le organizzazioni sindacali. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale, socio unico, di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, esercitando il controllo analogo, garantendo la natura pubblica della società, la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali e un piano serio di rilancio degli impianti.

Come socialisti siamo da sempre dalla parte di chi lavora e di un servizio pubblico inteso come bene comune. Continueremo a sostenere la vertenza dei lavoratori di Kyma Ambiente in ogni sede.