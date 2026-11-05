Kyma Ambiente, Spalluto contro Nacci: “Il nostro Piano di risanamento è stato bloccato”

L’ex presidente replica alla conferenza stampa dell’amministratore unico e contesta le scelte su termovalorizzatore, consulenze e impianti. “La sottovalutazione rischia di compromettere gli equilibri del bilancio comunale”

“Mio malgrado, sono costretto a intervenire nella polemica sollevata dall’attuale amministratore unico di Kyma Ambiente. Una conferenza stampa dai toni poco consoni a un tecnico, da cui ci si aspetterebbe sobrietà, e che invece è sembrata soprattutto una ricerca del microfono per alimentare una polemica che avrebbe dovuto evitare”.

È una replica dai toni duri quella di Alfredo Spalluto, consigliere comunale ed ex presidente di Kyma Ambiente, che interviene con una nota dopo le dichiarazioni rese alla stampa dall’attuale amministratore unico, Nacci. Al centro della contestazione ci sono le scelte gestionali, la situazione economico-finanziaria della società, il futuro degli impianti e il rapporto con l’amministrazione comunale.

Spalluto rivendica innanzitutto il lavoro svolto durante i dieci mesi alla guida dell’azienda, sottolineando la condivisione delle principali decisioni con il sindaco. “Ho guidato Kyma Ambiente con professionalità e in piena condivisione con il primo cittadino. Tutte le principali decisioni del Consiglio di amministrazione sono state condivise con lui, compresa l’approvazione del bilancio e delle relative poste”.

Da qui la prima contestazione all’attuale amministratore. “Se ha dubbi sulla gestione di quei dieci mesi, può rivolgersi al sindaco”. Spalluto critica inoltre la scelta di Nacci di rivolgersi a un notaio senza che, a suo dire, il primo cittadino ne fosse preventivamente informato, ritenendola una condotta che avrebbe compromesso il necessario rapporto fiduciario con il Comune.

Tra i punti sollevati dall’ex presidente c’è quello delle consulenze affidate nei primi tre mesi della nuova gestione. Secondo quanto riferisce Spalluto, gli incarichi a professionisti non tarantini avrebbero superato complessivamente i 500mila euro. Una cifra sulla quale, sostiene, il Collegio sindacale avrebbe chiesto chiarimenti, mentre il Comune non sarebbe stato preventivamente informato, nonostante il ruolo del controllo analogo.

“Colpisce che, durante una conferenza stampa dai toni così accesi, non si sia detto nulla sulle consulenze conferite”, osserva Spalluto, annunciando che tornerà sulle questioni di bilancio quando saranno disponibili i pareri del Collegio sindacale e della società di revisione.

L’ex presidente contesta inoltre i risultati della gestione attuale sul fronte del servizio. “Da un tecnico alla guida dell’azienda tutti si sarebbero aspettati un miglioramento del servizio in città, che di fatto non c’è stato”.

Il capitolo più delicato riguarda il termovalorizzatore e il suo valore patrimoniale. Spalluto contesta la ricostruzione secondo cui sull’autorizzazione ambientale si sarebbe perso tempo e chiarisce che la richiesta di rinnovo sarebbe stata presentata prima della scadenza. Per questo, sostiene, il titolo autorizzativo sarebbe rimasto valido in regime di proroga fino alla conclusione dell’iter amministrativo.

L’ex presidente ricostruisce quindi il lavoro avviato nell’ottobre 2025 dal Consiglio di amministrazione da lui guidato, che avrebbe ripreso l’istruttoria su indicazione del Comune, proseguendo l’esame delle proposte di investimento privato nell’ambito della finanza di progetto. Un’attività, afferma, documentata da un carteggio protocollato e richiamato nella nota trasmessa alla Regione il 6 luglio. Il Cda aveva inoltre incaricato un perito di aggiornare il valore degli asset impiantistici, comprendenti termovalorizzatore, deferrizzatore e impianto di compostaggio. La documentazione progettuale, secondo Spalluto, sarebbe stata trasmessa alla Regione con largo anticipo rispetto alla scadenza del 15 settembre, se non fossero intervenute le sue dimissioni.

La perizia avrebbe individuato tre differenti ipotesi di valorizzazione del termovalorizzatore, con stime condizionate dalle caratteristiche dei rifiuti trattati: 2,2 milioni di euro nella prima ipotesi, 23 milioni nella seconda e 40,5 milioni nella terza, quest’ultima basata sulla proposta elaborata dall’ingegnere Nacci.

È proprio su questa valutazione che si concentra una delle accuse più pesanti. Spalluto sostiene che l’attuale amministratore avrebbe scelto l’ipotesi da 2,2 milioni di euro senza un preventivo confronto con il Comune e senza considerare adeguatamente il valore dell’autorizzazione amministrativa, che, a suo giudizio, rappresenterebbe una componente essenziale dell’asset. “Nessuno ha approvato quella valutazione”, afferma, contestando anche la scelta di considerare non interessante una proposta presentata ad agosto dalla società Itelyum, che sarebbe stata conforme all’attuale piano dei rifiuti perché escludeva il trattamento dei rifiuti urbani.

Per Spalluto, la sottovalutazione del bene potrebbe avere conseguenze rilevanti. Richiamando gli articoli 2423 e 2426 del Codice civile, ricorda che il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società: una sottostima, sostiene, può alterare il quadro economico tanto quanto una sopravvalutazione.

L’ex presidente contesta anche il ragionamento sulla cosiddetta “gara al rialzo”. Il valore iscritto in bilancio, osserva, non sarebbe affatto irrilevante, perché potrebbe orientare il prezzo finale e influenzare le valutazioni dei potenziali acquirenti.

C’è poi la questione della proprietà degli impianti. Secondo Spalluto, i beni strumentali nella disponibilità di Kyma Ambiente sarebbero di proprietà comunale e vincolati alla gestione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani. Per questo, sostiene, non sarebbero liberamente vendibili e un’eventuale alienazione richiederebbe comunque il coinvolgimento del Consiglio comunale. “La sottostima in questione comporterebbe una perdita stimata in 50 milioni di euro, con ricadute sul bilancio comunale e gravi conseguenze per gli equilibri economico-finanziari dell’ente”, afferma.

Sul fronte dei costi per l’iter autorizzativo, Spalluto ricorda di aver previsto un compenso inferiore a 10mila euro per la consulenza relativa al completamento della domanda di AIA. All’attuale amministratore attribuisce invece una spesa di 100mila euro, cui si aggiungerebbero ulteriori incarichi per gli studi ambientali ed economico-finanziari necessari a completare la proposta progettuale.

Un altro terreno di scontro riguarda l’impianto di Pasquinelli e i rapporti con il gestore Daniele Ambiente. Spalluto respinge le dichiarazioni rese in conferenza stampa e afferma che già il 15 gennaio 2026 Kyma Ambiente, durante la sua presidenza, aveva trasmesso al gestore le fatture relative ai canoni del periodo compreso tra il 16 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2025.

La vicenda, tuttavia, sarebbe più articolata. Il contratto prevederebbe anche il pagamento, da parte di Kyma, del servizio di conferimento dei rifiuti. Proprio su questo aspetto sarebbe nato un contenzioso con il gestore, seguito, secondo Spalluto, alla presenza dei rappresentanti della Giunta.

Il 26 febbraio 2026, riferisce l’ex presidente, era stato conferito all’avvocato Morelli l’incarico di esaminare il contratto, recuperare le somme dovute e individuare una soluzione per definire il rapporto. Spalluto sostiene che, a oggi, l’attuale amministratore non sarebbe ancora riuscito a incassare somme dal gestore. Richiama inoltre la manifestazione dei lavoratori dell’impianto davanti al Consiglio comunale, preoccupati per le prospettive occupazionali.

Sull’impianto di compostaggio, Spalluto precisa che il fermo successivo all’incendio sarebbe durato sei mesi e non dieci. L’incendio, verificatosi il 12 settembre 2025 per autocombustione, avrebbe comportato una riorganizzazione del personale, attraverso ferie, ricollocazioni in attività amministrative e di supporto, lavori di pulizia, manutenzione, riparazione dei danni e custodia del materiale presente.

L’ex presidente contesta inoltre la decisione dell’attuale amministratore di chiudere l’impianto perché ritenuto in perdita. “Chiudere un impianto ne riduce anche il valore. E i costi del personale, se redistribuiti in altre attività aziendali, non si risparmiano: vengono soltanto spostati”.

La chiusura avrebbe, secondo la sua ricostruzione, anche un impatto economico sul servizio. Nell’impianto Kyma trattava infatti la frazione organica prodotta dal Comune di Taranto, ricavandone anche un prodotto da rivendere. Con il conferimento presso impianti privati di Laterza, sostiene Spalluto, i costi aumenterebbero di circa 200mila euro l’anno, ai quali andrebbero aggiunti carburante, usura dei mezzi e impiego di personale sottratto alle attività sul territorio.

Nella nota trova spazio anche la gestione della crisi aziendale. Spalluto riferisce che durante il suo mandato sarebbero stati recuperati circa 600mila euro di crediti nei confronti dell’Inps. Il Cda aveva inoltre nominato due professionisti tarantini come advisor, affidando loro una due diligence contabile e il supporto alla gestione della crisi, in conformità alla normativa di riferimento. Proprio nel corso di queste attività sarebbe emersa la necessità di rettificare, nel bilancio 2025, il credito Inps e i valori di magazzino relativi a cassonetti e attrezzature.

L’ex presidente contesta la successiva revoca degli incarichi da parte dell’attuale amministratore, sostenendo che la decisione sarebbe stata assunta in dissenso rispetto al Collegio sindacale. Una scelta che, a suo giudizio, avrebbe interrotto il percorso di gestione della crisi e potrebbe generare ulteriori costi per la società, tra parcelle professionali e spese legali. “Su questo punto è opportuno un approfondimento anche da parte del controllo analogo del Comune”, afferma.

Nella parte conclusiva della nota, Spalluto respinge l’accusa di aver lasciato «polvere sotto il tappeto», rivendicando le iniziative assunte durante la propria presidenza: dalla nomina degli advisor alla due diligence, fino all’incarico per la perizia degli impianti e al lavoro sull’autorizzazione AIA.

“Il nostro Consiglio di amministrazione ha operato d’intesa con il sindaco, presente anche alla riunione in cui fu assunta la delibera per la nomina degli advisor. Abbiamo avviato verifiche contabili, affidato la perizia sugli impianti e portato avanti la procedura per l’autorizzazione ambientale”. Secondo l’ex presidente, le dichiarazioni di Nacci avrebbero attribuito condotte gravi e non veritiere non soltanto al precedente Cda, ma anche all’amministrazione comunale in carica.

Da qui la richiesta di un approfondimento istituzionale. “Ritengo importante che il Consiglio comunale esamini con attenzione le informazioni disponibili, le decisioni adottate e le loro possibili ricadute sul bilancio e sul futuro dell’azienda. Ed è tempo che seguano provvedimenti consequenziali. – Conclude Spalluto – Più che di polvere sotto il tappeto, si è trattato di fumo negli occhi”.