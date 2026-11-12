Kyma Ambiente, stretta sui disservizi e confronto con i sindacati per il risanamento

L’assessore Cataldino diffida l’azienda: in caso di mancato intervento, il Comune potrà affidare la rimozione a una ditta esterna. Intesa parziale tra amministrazione e sindacati sul percorso di risanamento

Kyma Ambiente ha 24 ore per rimuovere tutti i rifiuti accumulati in questi giorni. È la diffida formale che l’assessore alla Governance delle Società Partecipate Gianni Cataldino ha inviato ai vertici aziendali, a causa dei disservizi registrati negli ultimi giorni. Kyma Ambiente avrebbe ricondotto le difficoltà allo sciopero di martedì e alle successive assemblee, ma il Comune ha ritenuto del tutto inaccettabile e sproporzionata tale correlazione, intimando il ripristino del servizio secondo gli standard contrattuali: “Un evento così limitato nel tempo, come la protesta dei lavoratori – ha spiegato Cataldino – non può giustificare la paralisi della raccolta. Evidentemente c’è qualcos’altro che non funziona e noi abbiamo il dovere di attivare tutte le procedure di nostra prerogativa per non caricarne gli effetti sui cittadini”.

Tra queste procedure, ove l’azienda non dovesse dare tempestivo riscontro alla diffida, vi è anche l’adozione di un’ordinanza sindacale per affidare la rimozione dei rifiuti a un soggetto terzo, ma a carico di Kyma Ambiente, oltre all’applicazione delle penali previste dal contratto di servizio. Rispetto al percorso di risanamento, sul quale l’amministrazione comunale è impegnata quotidianamente, il confronto odierno con i sindacati di categoria e confederali ha prodotto una parziale intesa che vedrà le parti collaborare rispetto alle azioni da adottare nell’immediato: “Abbiamo fatto lo sforzo di trovare una strada condivisa – il commento del primo cittadino Piero Bitetti – perché ci sono delle emergenze alle quali non possiamo derogare. Le linee guida prodotte dall’amministratore unico, che sono la base potenziale del futuro piano di risanamento, sono oggetto di approfondimento, ma nel frattempo abbiamo la necessità di garantire la continuità aziendale, procedendo alla proroga del servizio. Stiamo lavorando su questo, perché è condizione necessaria per dare consistenza proprio al piano di risanamento. Ulteriore valutazione riguarderà le determinazioni assunte dal collegio dei revisori alle controdeduzioni fatte dall’amministratore unico della società rispetto ai rilievi posti al progetto di bilancio dall’organismo di controllo. La situazione è complessa, ma siamo fiduciosi perché vogliamo salvaguardare la dimensione pubblica di Kyma Ambiente e la serenità dei suoi lavoratori”.