LA CORTE DEI MIRACOLI

La fine dell’acciaio primario apre la strada a una “Taranto libera” dal suo lungo ricatto storico. Con la pronuncia della Cassazione la priorità passa alle bonifiche. Mentre si valutano le alternative economiche in caso di chiusura. Fanno specie le parole pronunciate dal commissario ex Ilva Fiori: “L’impianto oggi non inquina”. Sconfessate in meno di 24 ore

La fine dell’acciaio primario apre la strada a una Taranto libera dal suo lungo ricatto storico. Con la pronuncia della Cassazione la priorità passa subito alle bonifiche. Ora occorre cercare alternative economiche in caso di chiusura definitiva. L’attuale assetto aziendale non basta più.

Davvero complesso esprimersi a poche ore dalla sentenza della Cassazione. La pronuncia ha un valore storico e simbolico di innegabile rilevanza. Il risultato di una battaglia difficile che una parte della comunità, tra associazioni e singoli cittadini, aveva ingaggiato oltre 15 anni fa. La Corte ha riscritto il finale restituendo dignità ad un popolo esausto, vittima di un tritacarne politico fatto di ricorsi e che ha visto perdenti i diritti. Ora, la vittoria civile ed etica premia le lotte sul campo, denunce e istanze di giustizia soffocate dall’interesse strategico.

Nel merito, i giudici hanno rigettato i ricorsi di Ilva e Acciaierie d’Italia. Dunque confermato il decreto della Corte d’Appello di Milano che impone di fatto lo stop dell’area a caldo, riconoscendo così i rischi per la salute legati alla presenza di amianto negli impianti e alle emissioni di polveri sottili.

Un traguardo, come detto, che si inserisce nel solco tracciato nel 2019 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (“Cordella e altri” ricorso promosso da Daniela Spera, comitato Legamjonici), dalla Corte di Giustizia europea e dal lavoro di magistrati che riportarono il diritto alla salute al centro della scena. Su tutti il giudice Patrizia Todisco, protagonista nel 2012 del primo storico sequestro degli impianti.

Adesso, però, si apre una fase diversa. Post area a caldo, quali scenari industriali si prospettano? Le priorità dovrebbero essere chiare, così come decretato dalla Corte: rimozione amianto e messa in sicurezza delle aree contaminate, confermando un principio: le ragioni della continuità produttiva non possono prevalere sulla tutela della salute quando sussistono condizioni di rischio che impongono la sospensione dell’attività.

Con la recente sentenza “Cannavacciuolo e altri” (gennaio 2025), la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata contro lo Stato italiano, rilevando gravi carenze da parte delle autorità nel contrastare un fenomeno di inquinamento conosciuto da decenni. La Corte ha indicato la necessità di una strategia complessiva, nello specifico: la bonifica dei siti contaminati, un monitoraggio indipendente e informazioni accessibili alla popolazione.

Sebbene il caso riguardi un territorio diverso, sancisce una responsabilità pubblica precisa. Le controversie sulla eventuale individuazione dei responsabili e nel merito della ripartizione dei costi (secondo il principio “chi inquina paga”) risultano subalterne, non eleggendosi nemmeno alibi per rinviare gli interventi.

Non spetta ai cittadini saldare il conto delle bonifiche, mentre le azioni restano ancora in attesa. In quest’ottica si fa strada un primo scenario, quello della sospensione dell’area a caldo accompagnata da un progressivo arresto delle attività produttive, qualora non ci siano le condizioni per proseguirle in sicurezza, dopo totale bonifica degli impianti.

Il secondo è il mantenimento delle lavorazioni a freddo, con l’approvvigionamento di bramme dall’esterno da destinare alle successive fasi di lavorazione. Taranto diventerebbe così, almeno in una prima fase, un centro di trasformazione dell’acciaio, non più di produzione primaria. Una soluzione che consentirebbe di preservare parte dell’attività industriale, ma che richiederebbe una verifica della sostenibilità economica e dei costi energetici, mentre dovrebbero essere valutati i rapporti con gli altri stabilimenti del gruppo, a partire da Genova. Sebbene anche su questo la sindaca Salis aveva sollevato Taranto dall’onere di ripensarsi “sorella maggiore”, ribadendo l’autonomia economica delle succursali liguri.

La terza ipotesi è quella della riconversione attraverso la realizzazione di impianti di riduzione diretta del minerale di ferro, DRI, e forni elettrici. È la prospettiva caldeggiata dalle istituzioni e dai sindacati, sostenitori della decarbonizzazione e della siderurgia strategica del territorio. Si manterrebbe così la produzione d’acciaio, ricollocando gli operai secondo questo nuovo schema.

Eppure il nuovo modello industriale resta terreno ostico, legato a fattori ancora piuttosto incerti. Tra investimenti, approvvigionamenti energetici, autorizzazioni, tempi e soprattutto localizzazione degli impianti che rispondano a criteri di compatibilità non più prorogabili. Proprio sulla localizzazione si è stati finora volutamente ambigui. Non ancora definite infatti, le aree utilizzabili e quali tra queste soggette ad interventi di risanamento. Infine, altra riflessione, se le opere previste possano procedere contemporaneamente senza ostacolarsi o sovrapporsi.

Le valutazioni devono tenere conto del nodo legato alla vendita, grana non di poco conto. Cosi come confermato nella giornata di ieri, in audizione al Senato dallo stesso commissario straordinario AdI, Giovanni Fiori: “L’Ilva è un oggetto che fa spavento a chiunque voglia comprarla“. Lo stesso manager aveva assicurato a Palazzo Madama: “L’impianto oggi non inquina“, per poi essere smentito in meno di ventiquattr’ore.

La procedura per la vendita dello stabilimento, con la scadenza delle offerte fissata al 9 novembre, costituisce un ulteriore elemento di aleatorietà. I potenziali acquirenti dovranno stimare un impianto il cui assetto produttivo è destinato a cambiare (in che modo non è chiaro) e sul quale gravano obblighi ambientali e sanitari.

Si ricorda che il 15 ottobre, il sindaco Pietro Bitetti ha sottoscritto un documento unitario promosso dalla Regione Puglia con le forze politiche e i sindacati, per rilanciare l’impostazione dell’Esecutivo comunale, a garanzia della continuità produttiva e della decarbonizzazione attraverso DRI e forni elettrici.

Atto che alla luce dell’attuale pronuncia della Corte, risente di un dato di realtà e di considerazioni su localizzazione e impiego di eventuali impianti. Ma che di fatto ingessa il primo cittadino a scelte operate quando la lucidità sui fenomeni non era compiuta.

Gli va riconosciuta senz’altro coerenza amministrativa sul tema. Da sempre sostenitore della riconversione tecnologica, sposata anche dal PD, sebbene puntasse su una transizione progressiva, dilatando ancora i tempi per le bonifiche, che la Corte ha nelle evidenze bocciato, riaffermando così, la tutela della vita come priorità assoluta e non negoziabile.

Resta il fatto che la sentenza di oggi riscrive da cima a fondo l’agenda industriale, vincolando i vari protagonisti, governo, enti territoriali e sindacati, ad una rimodulazione delle posizioni. La sentenza della Cassazione non stabilisce quale debba essere il modello industriale di Taranto. Esige, però, di prendere sul serio i rischi per la salute, rispettando le prescrizioni fissate dai giudici. Questo il punto fermo. Che si voglia riconoscere o no, Taranto vive la sua “primavera araba” e può dirsi finalmente libera, soprattutto dalla retorica che per troppi anni l’ha tenuta in ostaggio.