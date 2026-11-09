La forza della solidarietà contro i danni della tromba d’aria

di Angelo Nasuto

La Confcommercio guidata da Salvatore Valentini ha lanciato una raccolta fondi per sostenere Antonio Sisto, dopo la devastazione provocata dalla tromba d’aria a Castellaneta Marina

Il commercio non è soltanto concorrenza e attività d’impresa. È anche solidarietà, vicinanza e capacità di fare squadra nei momenti di difficoltà. È questo il messaggio che arriva dall’iniziativa promossa dalla Confcommercio di Massafra, presieduta da Salvatore Valentini, a sostegno dell’imprenditore Antonio Sisto, il cui stabilimento balneare a Castellaneta Marina è stato gravemente danneggiato dalla tromba d’aria che si è abbattuta nei giorni scorsi sul litorale jonico.

La furia del vento ha letteralmente devastato la struttura destinata alla ristorazione, di proprietà dell’imprenditore massafrese, lasciando dietro di sé danni ingenti. Solo per una fortunata circostanza, al momento dell’evento meteorologico non erano presenti persone all’interno dello stabilimento: un elemento che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Di fronte a una situazione che richiederà interventi di ripristino per oltre 100mila euro, la Confcommercio di Massafra ha scelto di mobilitarsi, avviando una raccolta fondi in favore del collega. La sottoscrizione ha già raggiunto quasi 3mila euro: una cifra ancora lontana dall’entità dei danni, ma che assume un valore soprattutto simbolico, perché testimonia la vicinanza di una comunità imprenditoriale a uno dei suoi componenti in un momento particolarmente difficile.

L’iniziativa vivrà oggi un ulteriore momento di condivisione con un pranzo conviviale organizzato presso il ristorante di Antonio Sisto, nel quartiere Santi Medici di Massafra. Saranno una ventina i commercianti che hanno scelto di partecipare, non soltanto per contribuire alla raccolta, ma anche per manifestare concretamente la propria vicinanza all’imprenditore, chiamato a fare i conti con le conseguenze economiche della devastazione subita.

“Ho sentito con il cuore il dovere di offrire questo sostegno a un collega imprenditore – spiega Salvatore Valentini – perché dobbiamo imparare ad aiutarci gli uni con gli altri nei momenti particolarmente difficili che possono presentarsi anche nel nostro mestiere. Oggi saremo circa una ventina di commercianti, che trascorreranno insieme un momento di convivialità, dando un esempio concreto di come dovrebbero comportarsi colleghi che operano nello stesso settore”.

Il presidente della Confcommercio non nasconde, tuttavia, l’amarezza per alcuni commenti apparsi sui social network, con critiche e attacchi rivolti a un’iniziativa nata esclusivamente con finalità solidali. “Sono arrivati anche messaggi molto belli, di sostegno e apprezzamento per quello che stiamo facendo. – sottolinea Valentini – Farsi la guerra tra colleghi non serve a nulla. Noi massafresi, sotto questo aspetto, dobbiamo sicuramente migliorare”.

La raccolta fondi resterà aperta ancora per alcuni giorni e sarà possibile contribuire non soltanto per gli operatori commerciali, ma anche per tutti i cittadini di Massafra e non solo. Un gesto concreto, anche piccolo, per aiutare Antonio Sisto a ripartire e ricordare che, soprattutto nei momenti più difficili, la solidarietà può fare la differenza.