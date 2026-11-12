La memoria diventa una lezione di libertà: gli studenti del Pacinotti ricordano i Caduti di Nassiriya

Cerimonia a Taranto nel segno della pace e della democrazia. Il colonnello Antonio Marinucci richiama i giovani al valore della libertà e alla responsabilità di custodirla

Ci sono ricorrenze che non appartengono soltanto alla memoria, ma continuano a interrogare il presente e a richiamare l’attenzione sui valori della pace, della libertà e della democrazia. Il 12 novembre è una di queste: la giornata dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace, istituita con la legge 12 novembre 2009, n. 162, in memoria delle vittime della strage di Nassiriya del 2003.

Con questo spirito, il Comitato per la Qualità della Vita, sotto la presidenza del professor Carmine Carlucci, ha promosso una serie di iniziative commemorative per onorare quanti hanno perso la vita nelle missioni di pace e trasmettere alle nuove generazioni il significato del loro sacrificio.

Questa mattina, all’Istituto professionale Pacinotti di Taranto, la cerimonia si è aperta con un omaggio ai Caduti davanti al cippo dedicato agli Eroi di Nassiriya. A fare da cornice al momento commemorativo, le note della banda musicale del Liceo Archita.

La dirigente scolastica, professoressa Giovanna Santoro, ha ricordato con commozione il drammatico attentato che, ventitré anni fa, sconvolse l’Italia, lasciando una ferita profonda nella coscienza collettiva del Paese.

Particolarmente significativo l’intervento del comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, colonnello Antonio Marinucci, che ha trasformato la commemorazione in un momento di riflessione sul valore della cittadinanza, della libertà e della democrazia.

“Alcuni eventi storici portano con sé un dovere di formazione”, ha sottolineato il comandante, richiamando l’importanza di trasmettere ai giovani gli ideali che hanno animato donne e uomini impegnati nelle missioni internazionali. Ricordare i Caduti, ha evidenziato, significa infatti rinnovare il valore della pace, della libertà e della democrazia.

Il pensiero è tornato alla mattina del 12 novembre 2003, quando l’attentato alla base italiana di Nassiriya, in Iraq, provocò la morte di 28 persone. Rivolgendosi agli studenti, Marinucci ha richiamato l’attenzione sulle tensioni e sui conflitti che ancora oggi attraversano lo scenario internazionale, ricordando il sacrificio dei militari che lasciarono le proprie famiglie per portare un contributo di pace in territori segnati dalla guerra.

“I due beni preziosi che dobbiamo salvaguardare sono la democrazia e la libertà. Oggi abbiamo la possibilità di esprimere liberamente il nostro pensiero perché viviamo in un Paese democratico. La nostra libertà, però, finisce dove inizia quella degli altri”. Un messaggio diretto alle nuove generazioni, che richiama il valore della responsabilità individuale e collettiva. A rafforzarlo, un’altra riflessione del comandante, maturata anche attraverso la sua esperienza nei territori interessati dalle missioni internazionali: «Stare qui oggi significa per me ricordare quei territori e contribuire a far comprendere a tutti che la libertà di oggi è frutto del sacrificio di ieri”.

Parole che invitano i giovani a non considerare la memoria una semplice ricorrenza, ma a trasformarla in consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Perché onorare i Caduti di Nassiriya significa non soltanto custodirne il ricordo, ma impegnarsi ogni giorno nella difesa dei valori di libertà, democrazia e pace per i quali persero la vita.

La commemorazione al Pacinotti si è così confermata un momento di condivisione tra istituzioni, scuola e comunità, nel segno di una memoria che guarda al futuro. Un’occasione anche per ricordare che gli uomini e le donne dell’Arma continuano a operare in scenari complessi, mettendosi al servizio delle popolazioni e contribuendo alla sicurezza internazionale.