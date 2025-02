La sindrome di Tako-Tsubo: il perchè del ‘cuore spezzato”

di Armando De Vincentiis

A quanti è capitato di dire la frase “mi hai spezzato il cuore”? Un modo metaforico per evidenziare la sofferenza che ci è stata procurata da un evento stressante. Quest’ultimo può essere la conseguenza di una perdita, un lutto, una brutta notizia o un partner che ci abbandona. In genere, siamo soliti pensare che si tratti solo di una raffigurazione che non ha davvero a che fare con la salute del nostro cuore. In realtà ci sbagliamo perché il termine “mi hai spezzato il cuore” è molto più concreto di quanto si possa immaginare.

Viene proprio chiamata sindrome del “cuore spezzato” o “cardiopatia da stress” e, ancora, sindrome di Tako-Tsubo, dal nome del giapponese che lo formulò riferendosi a una pentola usata per pescare i polpi. Il cuore, ad un ecocardiogramma, risulta assumere proprio questa forma.

Si tratta di una condizione temporanea caratterizzata da una reazione abnorme del sistema nervoso periferico. L’eccesso di adrenalina che ne consegue potrebbe, temporaneamente, alterare i parametri del cuore, farci provare dolore, ridurre il respiro e sentire, addirittura, la sensazione di avere un infarto. Se è vero che si tratta di sintomi passeggeri che si risolvono nella maggior parte dei casi in poche settimane, in rare occasioni potrebbero complicarsi e portare ad alterazioni della pressione e un vero infarto.

Una volta risolti, tuttavia, lo stress che ne è conseguito può essere alla base di un timore futuro di rivivere questa sensazione; questo può sfociare in un’ansia anticipatoria in grado di spingere verso condizioni di evitamento da possibili fattori di stress. Ed ecco che, da una “semplice” (si fa per dire) brutta notizia, possiamo entrare in una sindrome ansiosa vera e propria come panico e agorafobia. Quando davanti ad un’affermazione “mi spezzerai il cuore” è probabile che chi la effettua abbia già vissuto un’esperienza simile.

Questa sindrome, più frequente nelle donne, non è solo una reazione a dinamiche relazionali estreme, come già evidenziato, ma se ci sentiamo fare certe affermazioni non prendiamole del tutto sottogamba. Può essere una metafora, ma anche una realtà oggettiva e, quindi, cerchiamo di usare più tatto possibile nel riportare una brutta notizia o prima di dire al nostro o alla nostra partner che non abbiamo più intenzione di portare avanti una relazione. Anche se, a tutti nella nostra vita, al di là di fattori del tutto accidentali, è capitato che qualcuno ci abbia letteralmente spezzato il cuore e, probabilmente, lo abbiamo fatto a nostra volta. Ma dovremmo essere più consapevoli di quello che combiniamo.

Crediti foto: ansa.it