La storia del vino e della vite al centro dell’iniziativa “Vigne e piante centenarie”

di Angelo Nasuto

Sul palcoscenico della vita di ognuno di noi la natura e le sue risorse sono uno spettacolo unico. A porre in una vetrina elegante questa meraviglia ci ha pensato stamattina l’iniziativa “Vigne e piante centenarie”, tenutasi presso la Masseria Amastuola, Wine Resort, sul racconto della storia della vite e del vino. Si è parlato di questo prezioso bene, che afferisce all’aspetto enogastronomico di questa straordinaria zona del pianeta, rendendo preziosa la famosa dieta mediterranea.

A discutere sull’interessante argomento, nella location d’eccezione della nota masseria, erano presenti Sergio Guidi, Presidente dell’associazione Patriarchi della natura, Maurizio Durini, Presidente di OBPB, Luciano Martucci, nutrizionista e Giuseppe Sportelli della realtà della Masseria Amastuola. Ha coordinato la giornalista Antonella Ricciardi, che in principio ha dato la parola al primo nell’ordine disposto, il dott. Guidi, il quale ha sottolineato l’importanza del vino e della sua cultura. “Qui in Italia noi – ha subito esordito – abbiamo un valore inestimabile perché oltre alla nostra storia vitivinicola possediamo la fortuna di vantare la più varia biodiversità di tutta Europa e così ha origine la nostra alimentazione completa. Nel settore vitivinicolo poi possiamo affermare con certezza che la nostra storia è contraddistinta da tanti popoli approdati qui dai loro paesi di origine con le loro viti; e qui nel sud alcuni vitigni davano risultati migliori, grazie alle nostre condizione climatiche”. Questo perché nelle cosiddette medie latitudini si vive con l’emissione di tanta luce naturale insieme al clima mite.

Ma è chiaro che oltre alla vite, le nostre bellezze agricole fanno riferimento anche agli ulivi, alcuni secolari i grado di raccontare decenni e decenni; e così anche l’olio, ottimo condimento e pure valido unguento per le cure in molti ambiti medicali. “E così capiamo – ha aggiunto – che noi siamo a stretto contatto con un museo vivente a cielo aperto, dove si narra nei cerchi degli alberi secolari la storia dell’uomo e dell’evoluzione di quell’ambiente”.

Il dott. Durini proseguendo ha rilevato il fascino della vite, capace di permeare tutta la nostra storia evolutiva, plasmando tutto il paesaggio rurale. “Ci tengo poi – ha affermato – ad illustrare il delicato passaggio che l’uomo ha portato a termine dalla vite selvatica e quella dell’uso domestico, nella cosiddetta opera di domesticazione e successivamente di diffusione. In questa storia ci fermeremo al periodo di colonizzazione della Grecia per sole ragioni di tempo, senza poter descrivere l’uso così ricorrente nella civiltà latina”.

Lo stesso esperto chiarisce che nella coltivazione di questo fondamento della dieta mediterranea grande importanza ha rivestito la cultura ellenica, che ha fatto tesoro di contaminazioni colturali del Medio Oriente. “I sommelier di oggi – ha ritenuto Durini – sono come i simposiarchi di un tempo, bravi a saper mescolare il vino e a distribuirlo ai vari componenti dei banchetti. E così sappiamo che questa bevanda era basilare nel saper condurre una pratica anche culturale della società romana”. Da qui nella lingua latina si sono usati termini diversi che vanno a denominare il vino e che ora ritroviamo nei dialetti tarantino e salentino (dal latino merum, il vino non mescolato con l’acqua, abbiamo oggi u mijer o lumjeru).

La questione urgente che si pone oggi è quella di non disperder il racconto culturale di questa storia, soprattutto tra i giovani, sempre troppo attratti dalla tecnologia odierna e lontanissimi dalle nostre origini, dediti spesso al consumo di cibi che di storia non hanno proprio nulla. E così via i vari Mcdonald e le grosse catene rappresentano immani condanne a morte per questa bella narrazione. La conclusione è spettata al padrone di casa, Giuseppe Sportelli, che ha esposto una sua relazione su come gestire l’aspetto commerciale vinicolo, tra le mode super diffuse e “la giungla” del mercato.