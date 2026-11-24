La nomina di Massimo Leone ad amministratore di Kyma Ambiente. Stadio&Co Srl, la società che ha presentato una proposta d’investimento di circa 250 milioni per i due impianti calcistici della città adriatica. Claudio Alexander Vaughn che giocò nel Taranto dell’ultima stagione di Giove. Tante tessere, un unico mosaico. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia

La strana combinazione astrale tra Bari e Taranto. Dagli stadi da 250 milioni alla Kyma in crisi: nel mezzo Massimo Leone, il commercialista di famiglia. Ci sono storie che sembrano nascere da una serie di coincidenze. Rapporti familiari, progetti imprenditoriali, frequentazioni sportive e incarichi pubblici che, a guardarli singolarmente, potrebbero apparire del tutto indipendenti, ma che, una volta ricomposti, finiscono per disegnare un mosaico decisamente curioso.

È quanto sta accadendo tra Bari e Taranto, dove una serie di circostanze finisce per intrecciare il destino di due città, le ambizioni di un imprenditore italo americano, un importante progetto di riqualificazione degli impianti sportivi baresi e la recente nomina di un commercialista alla guida di una delle più importanti società partecipate del Comune di Taranto. Il protagonista di questa storia, o meglio, il personaggio che sembra tenere insieme le diverse tessere del mosaico, è Massimo Leone. Partiamo da Bari.

Gregory Vaughn, imprenditore italo americano, è il titolare di Stadio&Co S.r.l., società che ha presentato al Comune di Bari una proposta di investimento di circa 250 milioni di euro per la riqualificazione e la valorizzazione dei due principali impianti sportivi cittadini: lo stadio San Nicola e lo storico stadio della Vittoria.

Un progetto ambizioso, che punta a trasformare i due impianti in un sistema sportivo multifunzionale, garantendo la continuità delle attività sportive e, contemporaneamente, recuperando una struttura, quella della Vittoria, ormai da tempo in condizioni di obsolescenza.

Per il San Nicola, l’obiettivo è quello di raggiungere i più elevati standard internazionali, con i requisiti UEFA di categoria 4, indispensabili per ospitare competizioni calcistiche internazionali. Un obiettivo che assume particolare rilevanza in vista degli Europei del 2032, per i quali l’Italia dovrà individuare e sottoporre alla UEFA gli impianti destinati a ospitare le partite della manifestazione. Un’operazione di enorme portata economica e urbanistica, dunque, che potrebbe ridisegnare il futuro sportivo della città di Bari.

Gregory Vaughn e la moglie Paola Leone, originaria di Valenzano, si sono trasferiti a Bari nel 2026, dando vita a una collaborazione con partner italiani e internazionali per sviluppare il progetto. Ma ecco la prima, significativa tessera del mosaico. Paola Leone è la sorella di Massimo Leone, commercialista barese che, secondo quanto riportato dalla stampa, ricopre un ruolo societario diretto in Stadio&Co S.r.l., della quale è amministratore unico e socio di minoranza, mentre la quota di maggioranza, pari al 98%, fa capo a Gregory Vaughn.

Non siamo, quindi, semplicemente davanti a un rapporto di parentela tra un imprenditore e il cognato commercialista. Massimo Leone è direttamente inserito nella struttura societaria che ha promosso la maxi proposta per gli stadi baresi. E, secondo le ricostruzioni giornalistiche, avrebbe avuto un ruolo anche nel percorso che ha portato l’iniziativa all’attenzione dell’amministrazione comunale. Un particolare tutt’altro che marginale, soprattutto considerando la dimensione economica dell’operazione e la rilevanza pubblica degli impianti interessati.

Non è finita. Da tempo circolano indiscrezioni circa un possibile interesse di Gregory Vaughn per l’acquisizione del Bari calcio, attualmente riconducibile alla famiglia De Laurentiis. Si tratta, allo stato, di un’ipotesi che non va confusa con una trattativa conclusa, ma che aggiunge un ulteriore elemento al quadro degli interessi sportivi e imprenditoriali che ruotano intorno all’imprenditore americano.

E Taranto? Qui entra in scena un’altra tessera, che riguarda direttamente la famiglia Vaughn Leone.Claudio Alexander Vaughn, nato nel novembre 2003, figlio di Gregory Vaughn e Paola Leone, è infatti nipote materno di Massimo Leone. Il giovane ha vestito la maglia numero 33 del Taranto nella stagione calcistica 2023/24, quando la formazione rossoblù militava in Lega Pro, collezionando sette presenze.

Un’esperienza sportiva nella città ionica, maturata durante l’ultima stagione di Massimo Giove, che oggi assume un interesse particolare alla luce degli ulteriori sviluppi della vicenda familiare e imprenditoriale.

Naturalmente, non si tratta di sostenere che il passaggio calcistico del giovane Vaughn abbia avuto un rapporto con le successive vicende imprenditoriali o amministrative. Ma è certamente una circostanza che completa una ricostruzione nella quale la famiglia aveva già avuto un contatto diretto con la realtà tarantina.

E arriviamo così alla notizia di oggi. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha scelto proprio Massimo Leone per affidargli l’incarico di amministratore unico di Kyma Ambiente, una delle più importanti società partecipate dell’amministrazione comunale ionica.

Una nomina di grande responsabilità, considerato lo stato di profonda difficoltà economica e gestionale dell’azienda, chiamata a garantire servizi essenziali per la città e ad affrontare una delicata fase di risanamento.

Kyma Ambiente opera in un settore strategico per la vita cittadina e rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso i quali il Comune esercita le proprie funzioni e assicura servizi pubblici. Non si tratta, dunque, di un incarico qualsiasi.

Il sindaco Bitetti ha affidato a Leone il compito di amministrare una società che necessita di interventi importanti, mentre lo stesso professionista risulta avere un ruolo societario nella società che ha promosso il progetto da circa 250 milioni di euro sugli impianti sportivi di Bari.

Ed è proprio qui che le diverse tessere sembrano ricomporsi. Da una parte Bari, con il progetto di trasformazione del San Nicola e dello stadio della Vittoria, promosso da Stadio&Co, società riconducibile a Gregory Vaughn e nella quale opera il cognato Massimo Leone. Dall’altra Taranto, dove il giovane Claudio Alexander Vaughn aveva già avuto la propria esperienza calcistica e dove oggi lo zio materno viene chiamato ad amministrare una partecipata comunale in grave difficoltà.

Nel mezzo, Massimo Leone: commercialista, amministratore e socio di minoranza della società proponente barese, cognato dell’imprenditore Gregory Vaughn e, da oggi, amministratore unico di Kyma Ambiente per scelta del sindaco Piero Bitetti. Una concatenazione di circostanze che, per quanto possa apparire singolare, merita qualche approfondimento.

Sia chiaro: i rapporti familiari non costituiscono di per sé un’anomalia, così come la presenza di un professionista in una società privata non comporta automaticamente incompatibilità con un incarico pubblico. Né vi sono, sulla base degli elementi qui ricostruiti, ragioni per affermare l’esistenza di irregolarità o di accordi impropri. Ma proprio per questo alcune domande sono legittime e meritano risposte.

Il sindaco di Taranto era a conoscenza del ruolo societario di Massimo Leone in Stadio&Co? Quali verifiche sono state effettuate prima della nomina? Sono state acquisite tutte le dichiarazioni relative agli incarichi, agli interessi economici e alle eventuali situazioni di conflitto? Sono state valutate le eventuali esigenze di astensione nell’esercizio delle funzioni? E ancora: quale ruolo ha effettivamente svolto Massimo Leone nella presentazione e nell’interlocuzione con il Comune di Bari per il progetto degli stadi?

Domande che non intendono formulare giudizi anticipati, ma che riguardano la trasparenza nell’esercizio di incarichi pubblici e la necessità di rendere conoscibili le relazioni economiche e professionali dei soggetti chiamati ad amministrare società controllate dagli enti locali. Perché, alla fine, la vicenda ha davvero qualcosa di particolare.

Il calcio, gli stadi, gli investimenti milionari, i rapporti familiari, le ambizioni imprenditoriali e una nomina pubblica in una società in crisi sembrano rincorrersi tra Bari e Taranto, componendo una trama nella quale Massimo Leone finisce per rappresentare il principale punto di collegamento.

Una strana combinazione astrale, verrebbe da dire. Ma quando gli astri si allineano intorno a progetti da centinaia di milioni di euro e incarichi pubblici di grande rilevanza, forse, più che guardare il cielo, sarebbe opportuno guardare con attenzione le carte. E chiedere qualche spiegazione.