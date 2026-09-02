Laterza, clown nella notte armato di machete

Si pensa ad un’ arma giocattolo, quella impugnata da una figura “spaventosa”, immortalata tra le vie del paese

Uno scherzo, probabilmente una bufala? Il tentativo di qualcuno, travestito da un inquietante clown, di interrompere il silenzio della notte tra le vie del centro abitato di Laterza. Le foto, diventate virali perché “inoltrate molte volte” attraverso le varie app di messaggistica istantanea, hanno destato l’ attenzione di molti utenti. Non c’è nessuna comunicazione ufficiale al momento, né sull’ identità del clown né da parte di coloro che potrebbero averlo incrociato realmente nella notte. Sono in corso però le indagini da parte dei Carabinieri che potrebbero analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle zone coinvolte. Le varie foto che circolano mostrano la presenza del clown in via Aborigeni, via della Pace e via Monte Sabotino.

