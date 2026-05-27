Laterza, lite accesa tra il sindaco e il comandante della Polizia Locale

Secondo indiscrezioni sarebbe scoppiata una lite tra il comandante dei Vigili urbani e Giuseppe Cristella

Poco fa, nei pressi del Comune di Laterza, sarebbe avvenuta una discussione dai toni accesi. Due sarebbero i protagonisti, il sindaco Giuseppe Cristella, eletto due giorni fa dalla comunità laertina e l’ attuale Comandante dei Vigili Frigiola.

Non si conosce la dinamica esatta né le motivazioni alla base dell’ alterco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato i due persone coinvolte all’Ospedale San Pio di Castellaneta per ricevere le cure mediche del caso