Laterza, via Roma: siglato protocollo tra Comune e Confesercenti Casaimpresa

Riapertura progressiva della strada, tavolo tecnico permanente e misure di sostegno alle imprese: “Ora uniti per ricostruire”

Dopo settimane di forti tensioni, proteste pubbliche, serrate e mobilitazioni, si apre finalmente una fase nuova e costruttiva per il commercio di Laterza. Nella serata di mercoledì 31 luglio 2025, presso la sede del Comune di Laterza, si è tenuto un importante incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Frigiola, e i rappresentanti di Confesercenti CasaImpresa Taranto, con a capo il Vicepresidente Provinciale con delega al Territorio, Luigi Traetta.

L’incontro ha rappresentato un punto di svolta in una vicenda che ha segnato profondamente il tessuto economico e sociale della città: la prolungata chiusura al traffico di Via Roma, storica arteria cittadina, divenuta simbolo di un disagio che ha colpito duramente decine e decine di operatori economici.

Via Roma, snodo centrale della viabilità e del commercio laertino, è rimasta interdetta alla circolazione veicolare per oltre due anni, a causa di lavori di rifacimento e riqualificazione che, nonostante gli obiettivi di valorizzazione urbana, hanno prodotto conseguenze devastanti sul piano economico per molte attività locali.

Le difficoltà di accesso, il crollo della visibilità commerciale, la perdita progressiva della clientela e la mancanza di certezze sui tempi di riapertura hanno portato numerose imprese sull’orlo della chiusura definitiva. Nei giorni scorsi, la protesta è esplosa con forza, trovando grande partecipazione da parte degli esercenti, uniti in un sit-in permanente, accompagnato da una serrata, conferenze stampa pubbliche e una raccolta firme consegnata alle autorità.

A seguito di questa mobilitazione e delle sollecitazioni ricevute, il Comune e Confesercenti CasaImpresa Laterza hanno definito un Protocollo d’Intesa che segna l’inizio di un percorso strutturato e condiviso di uscita dalla crisi.

I punti principali dell’accordo sono la riapertura progressiva di Via Roma alla viabilità veicolare, a partire dal 5 agosto 2025, data in cui sarà riaperto un primo tratto della strada, con l’obiettivo di arrivare, in tempi ragionevoli, al ripristino totale della funzionalità dell’arteria; l’istituzione di un tavolo tecnico permanente tra l’Amministrazione comunale e Confesercenti CasaImpresa Laterza, con il compito di monitorare lo stato di avanzamento degli impegni assunti e di individuare strategie efficaci per il rilancio commerciale del centro urbano e la redazione condivisa di un Piano di valorizzazione commerciale, in linea con i principi della Legge Regionale Puglia n. 24/2015, volto a intercettare fondi pubblici regionali e statali e a sostenere concretamente le imprese danneggiate durante il periodo di chiusura.

Il Vicepresidente Traetta, ha espresso soddisfazione per l’apertura dimostrata dal Comune, sottolineando però la necessità che agli impegni formali seguano atti concreti, rapidi e verificabili. “Questo protocollo è un risultato importante, frutto di una mobilitazione determinata ma civile. Ha un grande valore simbolico e operativo: riconosce le difficoltà subite dalle imprese, ma soprattutto inaugura un metodo nuovo, fatto di dialogo stabile, pianificazione e responsabilità condivisa. – Sottolinea – È fondamentale che da oggi in poi si lavori con chiarezza, tempi certi e coinvolgimento reale degli operatori.”

Traetta ha anche sottolineato il valore della ritrovata coesione tra i commercianti, che nei giorni scorsi hanno dimostrato di saper superare le divergenze interne per difendere un interesse comune. “Abbiamo visto una categoria stanca, ma viva. Uniti siamo più forti e credibili. Ora il compito di Confesercenti è continuare a rappresentare queste energie in modo costruttivo, vigilare sul rispetto degli impegni e garantire continuità a questo processo di rilancio.”

Il protocollo siglato rappresenta il primo tassello di un percorso più ampio che guarda non solo alla riapertura fisica della strada, ma anche alla ricostruzione del legame tra istituzioni, commercianti e comunità. Confesercenti CasaImpresa Laterza si impegna a supportare attivamente la redazione del Piano di valorizzazione, mettendo a disposizione competenze tecniche, reti territoriali e strumenti operativi per accedere a misure regionali e nazionali a sostegno del commercio urbano.

“La sfida ora è restituire centralità a Via Roma non solo come asse viario, ma come cuore economico e identitario della nostra città. Se riusciremo a trasformare questa crisi in un’occasione di rigenerazione vera, sarà una vittoria per tutti.

Questo protocollo si inserisce in una visione più ampia di rilancio del commercio locale, che Confesercenti intende portare avanti in tutte le realtà della provincia di Taranto. – ha concluso Traetta – Laterza, oggi, diventa un esempio concreto di come, anche in situazioni di tensione, si possa avviare un dialogo costruttivo e risolutivo tra amministrazione pubblica e rappresentanza economica. Il lavoro non è finito, ma le condizioni per voltare pagina sono ora sul tavolo. A fare la differenza sarà la volontà di attuarle, insieme”.