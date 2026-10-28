Leporano, gatto in agonia sotto la pioggia. Presentato esposto sui soccorsi veterinari

La segnalazione di Angela De Vittoria, presidente provinciale ENDAS Taranto e legale rappresentante di UNIT K9 Emergency, chiede di fare luce sui tempi e sulle modalità dell’intervento. Nell’atto richiamato anche un precedente episodio a Massafra

Oltre due ore in attesa dei soccorsi, mentre un gatto, in condizioni gravissime, giaceva sull’asfalto sotto la pioggia. È la vicenda segnalata da Angela De Vittoria, legale rappresentante di UNIT K9 Emergency e presidente provinciale ENDAS Taranto, che il 14 ottobre 2026 ha presentato un esposto agli organi competenti per chiedere verifiche sull’accaduto.

I fatti risalgono al 9 ottobre, quando a Leporano è stata segnalata la presenza dell’animale, in evidente stato di agonia. Stando alla ricostruzione contenuta nell’atto, la richiesta di soccorso sarebbe partita alle 17.52, mentre l’intervento sarebbe avvenuto soltanto alle 20.22, oltre due ore dopo la prima segnalazione.

A suscitare interrogativi sono anche le modalità con cui il gatto sarebbe stato prelevato e sistemato sul mezzo intervenuto. Secondo quanto riferito nell’esposto, dopo essere stato coperto con una coperta, l’animale sarebbe stato collocato sul tappetino ai piedi dell’abitacolo, anziché nell’apposito spazio destinato al trasporto. Circostanze sulle quali De Vittoria chiede che vengano effettuati gli opportuni accertamenti, anche in relazione all’idoneità del veicolo e ai requisiti previsti per il servizio di soccorso veterinario.

La segnalazione richiama inoltre possibili profili di rilevanza penale, con riferimento alle ipotesi di maltrattamento e uccisione di animali, la cui eventuale configurabilità resta subordinata agli esiti delle verifiche.

Nell’esposto viene citato anche un precedente relativo a un episodio verificatosi a Massafra, per il quale, secondo quanto dichiarato dalla firmataria, sarebbe stata presentata una denuncia il 13 febbraio 2026 presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, attualmente in fase istruttoria.

La presidente provinciale dell’Endas ha infine annunciato l’intenzione di procedere, insieme ad altre associazioni impegnate nella tutela degli animali, con una formale denuncia-querela nei confronti degli eventuali responsabili.