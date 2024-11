Liceo De Ruggeri: la classe 5D protagonista al ‘Concorso 250 anni’ della Guardia di Finanza

di Angelo Nasuto

Il liceo “De Ruggieri” si mostra attento alle iniziative del territorio anche per onorare le forze dell’ordine. La classe 5D dell’istituto massafrese, già meritevole in altre occasioni e kermesse locali e nazionali, ha partecipato al ‘Concorso 250 anni’ della Guardia di Finanza, dedicato al tema “Terra-mare-aria: protetti e sicuri”, indetto dal Comando Regionale Puglia e la Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Le studentesse e gli studenti, guidati dalla prof.ssa Viviana Di Pierro, docente di Matematica e Fisica, e della prof.ssa Pasqua Lorè, docente di Storia e Filosofia, hanno lavorato con entusiasmo, collaborando attivamente nella realizzazione di due video e uno spot promozionale.

Durante il percorso, gli studenti hanno lavorato in team, suddividendosi i compiti e progettando meticolosamente le varie fasi di produzione, cimentandosi nell’utilizzo di strumenti di editing e nelle potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale. Le loro ricerche si sono concentrate sulle plurime attività della Guardia di Finanza, dalla lotta alle frodi fiscali e il contrabbando, alla protezione delle risorse economiche e ambientali del nostro Paese, dalla prevenzione dei traffici illeciti al contrasto all’immigrazione clandestina.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il giorno 8 novembre 2024, presso l’Auditorium Legione Allievi di Bari, dove gli studenti hanno ricevuto il riconoscimento del secondo posto nella categoria “Terra” e una menzione d’onore per la categoria “Aria”.

L’evento è stato introdotto dal Comandante Legione Allievi della Guardia di Finanza, Gen. B. Marco Lainati, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Giuseppe Silipo, dal Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Gen. Div. Guido Mario Geremia.

Il traguardo raggiunto dalla classe 5D è un chiaro esempio di impegno, creatività e collaborazione, valori che la nostra scuola promuove attivamente. La partecipazione a questo concorso ha fornito agli studenti un’importante opportunità di apprendimento e di crescita, nonché la possibilità di contribuire attivamente alla sensibilizzazione su tematiche di rilevanza sociale.