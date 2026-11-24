Iscriversi all’Università di Taranto senza pagare le tasse. Il consigliere Scalera rilancia la pensata del nostro giornale

“Taranto ha bisogno di una nuova prospettiva di sviluppo, fatta di investimenti, opportunità e soprattutto di una strategia capace di guardare oltre l’emergenza e costruire un futuro per le nuove generazioni”. Parte da questa considerazione la mozione presentata dal consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, che impegna il Governo regionale a istituire il programma straordinario ‘Taranto Città Universitaria’, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’istruzione universitaria e attrarre un numero crescente di studenti sul territorio.

La proposta nasce anche dalla necessità di affrontare le criticità economiche e occupazionali della città. “I dati sulla qualità della vita fotografano una situazione che non può lasciarci indifferenti. Ancora più preoccupante è il dato occupazionale: appena il 44,2% nella fascia d’età 20-64 anni, il peggior risultato a livello nazionale”, sottolinea Scalera, evidenziando come la crisi non riguardi soltanto il comparto industriale e il mercato del lavoro, ma l’intero tessuto economico e sociale.

Una condizione che, secondo il consigliere, alimenta anche la fuga dei giovani, privando progressivamente il territorio di competenze e professionalità. “Non si può continuare a parlare di futuro per Taranto senza mettere i giovani nelle condizioni di costruirlo qui”.

La mozione, che recepisce anche una proposta emersa nei giorni scorsi nel su alcuni organi di stampa, punta a fare dell’università uno degli strumenti centrali per il rilancio della città. Tra le misure previste figura l’introduzione, già dal prossimo anno accademico utile, dell’esenzione totale dalle tasse universitarie per il primo anno di iscrizione oppure, in alternativa, di una significativa riduzione dei costi per gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con sede didattica a Taranto. L’agevolazione potrebbe essere estesa anche agli anni successivi, sulla base di criteri di merito e regolarità del percorso di studi, con particolare attenzione agli studenti appartenenti alle fasce economicamente più fragili. L’iniziativa si pone un duplice obiettivo: sostenere le famiglie tarantine e rendere la città più competitiva nell’attrarre studenti provenienti non solo dalla Puglia, ma anche dalle vicine Basilicata e Calabria.

Accanto agli incentivi economici, Scalera propone la costruzione di un vero e proprio sistema universitario cittadino, attraverso accordi con gli atenei, ADISU Puglia, il Comune e gli operatori economici. Tra le priorità indicate figurano il potenziamento delle residenze universitarie, la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili, il miglioramento dei trasporti e lo sviluppo di biblioteche, laboratori, spazi studio e servizi dedicati alla comunità studentesca.

“Uno studente che sceglie Taranto non porta soltanto un’iscrizione universitaria: porta consumi, domanda di abitazioni, opportunità per il commercio, la ristorazione, i servizi e le attività culturali. Genera economia e contribuisce a rendere la città più viva, dinamica e attrattiva”, afferma il consigliere regionale.

Un altro asse della proposta riguarda il rafforzamento dell’offerta formativa, attraverso nuovi corsi di laurea, master e percorsi di ricerca nei settori strategici per il territorio: sostenibilità ambientale, biotecnologie, blue economy, logistica, innovazione tecnologica, economia del mare e riconversione industriale.

“La crisi industriale di Taranto impone di costruire nuove economie, non di aspettare passivamente che quelle tradizionali tornino a garantire occupazione e benessere. Formazione, ricerca e innovazione devono diventare pilastri di un nuovo modello di sviluppo”, conclude Scalera.