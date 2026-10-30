Lutto per Antonio Decaro: è morto il padre Giovanni, aveva 83 anni

Era ricoverato nell’ospedale oncologico. Il cordoglio del Consiglio regionale

È morto a 83 anni Giovanni Decaro, il padre del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e di Nicola, professore universitario. Era ricoverato nell’ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari.

È stato un ferroviere e per un anno anche assessore socialista al Comune di Bari. Decaro ha spesso citato il papà ferroviere da cui ha ereditato la passione per la politica e per i trasporti.

Cordoglio è stato espresso in una nota, dal presidente del Consiglio regionale pugliese, Toni Matarrelli nel confronti del governatore e del fratello Nicola. “Con la scomparsa di Giovanni Decaro la nostra comunità perde un uomo laborioso e generoso, che ha saputo mettere la propria esperienza e passione al servizio della collettività”, dice Mattarelli. “A nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale della Puglia, esprimo il più sentito cordoglio e mi stringo con sincero affetto e fraterna vicinanza al presidente Antonio Decaro, al fratello Nicola e a tutta la loro famiglia in questo momento di grande dolore”, conclude. (Ansa)