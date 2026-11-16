Martina Franca, auto si ribalta in via Massafra: conducente ferito

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 7. Il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia potrebbe aver causato la perdita di controllo della Fiat 500X. Sul posto Vigili del Fuoco e 118

Un incidente stradale si sarebbe verificato questa mattina, lunedì 16 novembre, in via Massafra, alle porte di Martina Franca. Intorno alle 7, una Fiat 500X, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltata, finendo la propria corsa con le ruote rivolte verso l’alto.

Alla guida del veicolo ci sarebbe stata una persona che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia e dall’umidità delle prime ore del mattino.

Sul posto sarebbero intervenuti i Vigili del Fuoco, che avrebbero provveduto a estrarre il conducente dall’abitacolo e a mettere in sicurezza il mezzo. L’automobilista, rimasto ferito nell’impatto, sarebbe stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, che dopo avergli prestato i primi soccorsi ne avrebbe disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi.

L’incidente avrebbe provocato ripercussioni sulla viabilità, con la temporanea chiusura del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Gli agenti della Polizia Locale di Martina Franca sarebbero intervenuti per gestire il traffico ed effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che avrebbero portato al ribaltamento dell’autovettura.