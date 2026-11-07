Massafra, addio allo skatepark: la struttura sarà smontata e messa in deposito

di Angelo Nasuto

Intervento da 3.050 euro, Iva inclusa, disposto dal Comune per ragioni di sicurezza. Pesano anche i precedenti episodi di degrado, schiamazzi e comportamenti incivili che avevano segnato l’area di Pratofiorito

Il skatepark di Massafra verrà dismesso definitivamente. È quanto deciso, recentemente, dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giancarla Zaccaro, su segnalazione del consigliere comunale delegato all’analisi delle opere pubbliche, alla rigenerazione urbana e alla pianificazione strategica del territorio, Vitantonio Greco. Quest’ultimo ha evidenziato che, le condizioni del luogo di aggregazione in piazza Caduti di Nassirya, sono usurate. Motivo per cui, la rampa stessa verrà smontata, per tutelare e proteggere la sicurezza degli skater. A seguito del verbale redatto e consegnato, nel quale viene descritta la situazione riscontrata, e al fine di prevenire possibili incidenti e rimuovere ogni condizione di pericolo per la pubblica incolumità, il sindaco ha autorizzato l’intervento di rimozione.

Dal punto di vista economico, i lavori di smontaggio, disposti dall’amministrazione comunale, avranno un costo complessivo di 3.050 euro, IVA inclusa. L’intervento sarà affidato a un’impresa locale, che si occuperà anche del successivo stoccaggio dei singoli moduli che compongono la struttura. Il provvedimento è stato formalizzato attraverso una determinazione dirigenziale della Quinta Ripartizione degli uffici comunali. Lo skatepark, in realtà, era stato interdetto al pubblico già all’indomani della vittoria elettorale dell’attuale sindaco, nella primavera dello scorso anno. La chiusura era stata disposta per ragioni di sicurezza, anche alla luce delle criticità che avevano caratterizzato l’area sin dai primi tempi successivi all’inaugurazione. Fin dall’apertura, infatti, lo spazio era stato al centro di polemiche per episodi di degrado e situazioni di caos, favoriti dalla prolungata assenza di controlli.

A tal proposito, vale la pena ricordare alcune estati di qualche anno fa, quando la frequentazione dello skatepark suscitava le proteste di alcuni residenti del quartiere “Pratofiorito”, che lamentavano i continui schiamazzi notturni provocati dai giovani che si ritrovavano nell’area. A ciò si aggiungevano le condizioni di degrado che, nel tempo, avevano interessato lo spazio, con comportamenti incivili da parte di alcuni frequentatori: dagli episodi di atti osceni all’abbandono di rifiuti di ogni genere nelle aiuole della piazza. Una decisione che, tuttavia, non contribuisce allo sviluppo della Tebaide e che, al di là delle motivazioni legate alla sicurezza e al passato dell’area, non rappresenta certamente un motivo di orgoglio per la comunità massafrese. La necessità di intervenire, infatti, sembra essere stata determinata anche dall’incapacità di una parte dei cittadini di rispettare e preservare uno spazio pubblico.