di Angelo Nasuto

Sarà un mese ricco di luci, musica, spettacoli, antichi mestieri, presepe vivente e tradizioni popolari. Fulcro dei luoghi di tali spettacoli sarà il Centro Storico

Sarà un Natale speciale a Massafra, grazie a tutte le iniziative che abbiamo contribuito a finanziare, promosse da varie associazioni. Questo il sunto della conferenza stampa di oggi, tenutasi negli uffici comunali di via Livatino, per lanciare il “Natale Incantato”, una sorta di cartellone natalizio che creerà l’atmosfera giusta in città per allietare le feste natalizie 2027. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Giancarla Zaccaro, gli assessori Isabella Tagliente e Michele Bommino, rispettivamente Cultura, Turismo e Spettacolo, ed infine il consigliere delegato alla Consulta delle associazioni Gianni Ventura.



Durante la breve conferenza stampa, è stato sottolineato l’impegno profuso nella creazione di quella magia del Natale, che viene osservata dallo stupore degli occhi dei bambini. Ed in effetti sarà un mese ricco di luci, musica, spettacoli, antichi mestieri, presepe vivente e tradizioni popolari. Fulcro dei luoghi di tali spettacoli sarà il Centro Storico, dove troveranno spazio gli eventi, in modo che questi luoghi, dimenticati da tempo, possano rivivere e rinascere. “Questo è il vero messaggio dell’amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – che vuole, attraverso un percorso natalizio definito tra le piazze ed i vicoli, valorizzare il territorio e le sue tradizioni”.



Gli assessori si sono soffermati sui vari appuntamenti, nel ricordo della storia e della cultura: dal meraviglioso Palazzo Incantato (Palazzo De Notaristefani) all’ultimo bagno dell’anno nella località balneare di Chiatona, dalla magia del presepe vivente alla Calata della Befana, dal borgo incantato alle pastorali natalizie alle prime luci dell’alba, dalle luminarie alle melodie natalizie, fino alla pista di ghiaccio in piazza Vittorio Emanuele. Tra queste il consigliere Ventura ha evidenziato la novità del “Palazzo Incantato”, un edificio storico come palazzo De Notaristefani trasformato da attrazione importante di questo Natale. “Al di là dell’effetto magico che andrà a suscitare in grandi e piccini – ha aggiunto Ventura – questa novità nasce dalla volontà precisa dell’amministrazione: valorizzare palazzi storici.” Nel dettaglio è’ possibile scaricare tutto il programma degli eventi direttamente dal QR Code o da visitmassafra.it.



Il sindaco Zaccaro ha anche replicato alle polemiche sorte in seguito all’elargizione di contributi per iniziative organizzate da associazioni non del territorio, affermando la regolarità della procedura del bando a libera partecipazione. “Noi abbiamo il compito – ha concluso il sindaco – di garantire a Massafra non la quantità, ma la qualità, accolta dove abbiamo avuto l’opportunità di riscontrarla. Improvvisarsi non porta a buoni risultati. Lo scopo deve essere quello di dare a Massafra il meglio”.