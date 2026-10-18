Massafra, Alessio Pinto arriva al Parlamento Europeo

di Angelo Nasuto

L’inizio della nuova esperienza a Bruxelles coinciderà con il passaggio di consegne alla guida di Gioventù Nazionale Massafra, dove Pinto lascerà l’incarico di Presidente

Il presidente di Gioventù Nazionale di Massafra Alessio Pinto si prepara alla nuova esperienza al Parlamento europeo: il giovane dunque è chiamato ad una nuova sfida politica. Pinto intraprenderà un’importante esperienza formativa e istituzionale presso il l’assise europea a Bruxelles e accoglie con entusiasmo e senso di responsabilità questa opportunità, per la quale sente il dovere di ringraziare quanti hanno creduto nel suo percorso. “Mi appresto a vivere – ha dichiarato Pinto –questa nuova esperienza con grande entusiasmo e con la consapevolezza della responsabilità che comporta e voglio ringraziare il presidente provinciale, onorevole Dario Iaia, e l’europarlamentare Francesco Ventola per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi dato questa grande opportunità.”



Determinante, nel percorso che ha portato a questo importante traguardo, è stato soprattutto il lavoro politico e organizzativo svolto sul territorio dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia di Massafra, dottor Saverio Ramunno, che ha sostenuto con convinzione la crescita delle nuove generazioni all’interno del partito. Il lavoro dello stesso Ramunno è stato sottolineato dal futuro stagista, che a definito questa sua esperienza il frutto di un intenso lavoro di intercessione e valorizzazione dei giovani.

“È necessario comprendere – ha affermato il segretario cittadino e consigliere comunale – che esiste un’altra strada rispetto a quella politica a cui siamo stati abituati negli anni. Una strada sana, pulita, fatta di speranza, merito, sacrificio e senza sotterfugi o compromessi. Una strada costruita per quei ragazzi che vogliono davvero cambiare questo Paese, portando idee nuove, entusiasmo e quell’apertura mentale che soltanto esperienze di alto livello istituzionale come questa possono offrire”.



L’inizio della nuova esperienza a Bruxelles coinciderà con il passaggio di consegne alla guida di Gioventù Nazionale Massafra, dove Pinto lascerà l’incarico di Pfesidente. Il coordinamento cittadino di FdI ha individuato in Gaia Santovito e Vito Salinari i riferimenti per dare continuità all’attività svolta finora. Ai due colleghi di partito Pinto ha portato il suo più sincero augurio di buon lavoro, certo del loro entusiasmo e senso di responsabilità.



Un passaggio questo che però, nelle parole di Pinto, non rappresenta un addio al territorio. “Lascio un incarico – conclude – ma non la passione e l’impegno per Massafra. La mia città continuerà a essere al centro del mio percorso e continuerò a lavorare affinché i cittadini, e soprattutto i nostri coetanei, possano scegliere una classe dirigente orgogliosa della propria comunità, preparata, competente e all’altezza delle varie situazioni.”

