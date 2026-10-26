Massafra, bravate e mancanza di rispetto: cresce la preoccupazione per i comportamenti dei giovani

di Angelo Nasuto

Nessun danno alle auto prese di mira, ma resta il problema dell’educazione e del rispetto per gli altri: un interrogativo chiama in causa anche il ruolo delle famiglie

Le baby gang, che in questi ultimi tempi stanno girovagando nei centri urbani, devastano l’arredo urbano. È accaduto anche a Massafra, dove sono stati presi di mira soprattutto i parchi giochi, in cui sono state distrutte alcune giostrine. Stavolta, nel mirino di alcuni ragazzacci finita anche la località balneare di Chiatona. Ieri pomeriggio, un gruppo di ragazzini ha sporcato pesantemente una decina di auto parcheggiate lì, gettando del fango sulle fiancate e sul parabrezza dei veicoli.

Che si sia trattato di ingiustificata noia è ancora tutto da chiarire. Tuttavia, ciò che appare palese è l’anomalia dei comportamenti. Occorre precisare che, probabilmente, non verrà presentata alcuna denuncia né sarà intrapresa alcuna azione legale, nonostante i volti dei responsabili siano perfettamente riconoscibili grazie alle riprese della dash cam, una piccola videocamera installata su un’auto coinvolta nell’episodio. In effetti, alle automobili prese di mira non è stato arrecato alcun danno e questo epilogo, tutto sommato innocuo, appare prevedibile: con una spesa di 3 euro per ciascuna vettura, infatti, tutto si è risolto con un semplice lavaggio. Il problema da denunciare non è certo il costo della pulizia, ma la mancanza di rispetto per gli altri e per le cose altrui.

E poi c’è da porsi un interrogativo: è possibile che questi ragazzi trascorrano il loro tempo in questo modo, arrivando a compiere simili gesti? Anche perché, in alcuni casi, episodi del genere possono avere conseguenze ben più gravi, provocando danni ingenti a cose o persone. E ancora: che tipo di educazione hanno ricevuto questi giovani dai genitori, ammesso che ne abbiano ricevuta una? Quale futuro pensano di aver preparato per i propri figli, se non riescono a trasmettere loro nemmeno i principi fondamentali dell’educazione e del rispetto?

Forse è arrivato il momento che gli adulti, diventati troppo permissivi nei confronti dei figli, si facciano un esame di coscienza e tornino a interessarsi maggiormente alla loro quotidianità, chiedendo dove vadano quando escono di casa e con chi trascorrano il loro tempo. Se necessario, dovrebbero anche imparare a porre dei limiti e a dire qualche no.

Altrimenti, viene spontaneo chiedersi: che tipo di società stiamo costruendo?