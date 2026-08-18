Massafra, domati due incendi a ridosso della città

di Angelo Nasuto

Le fiamme hanno interessato via Pasolini e una zona nei pressi delle case popolari. Nessuna conseguenza per le persone, ma diversi danni e aree di territorio bruciate

Sono stati giorni di fuoco a Massafra, quelli immediatamente successivi a Ferragosto. E questa volta il caldo dell’estate 2026 non c’entra con il traffico sulle strade: a preoccupare sono state le fiamme, divampate in più punti del territorio comunale e, in alcuni casi, a ridosso delle abitazioni.

Tra il 16 e il 17 agosto diversi roghi hanno interessato aree prossime alla città. Nessuna conseguenza per le persone, ma tanta paura, danni e porzioni di territorio andate in fumo. Sulle cause degli incendi sono in corso accertamenti.

Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 17 agosto, quando un incendio è divampato tra le sterpaglie di via Pasolini, nei pressi di un noto supermercato. Decisivo l’intervento della Protezione Civile comunale, intervenuta tempestivamente in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state domate e, successivamente, sono state effettuate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di impedire che il rogo potesse raggiungere le abitazioni e le attività commerciali presenti nelle vicinanze.

Un secondo incendio ha interessato, sempre nella giornata di ieri, una zona prossima ad alcuni appartamenti di edilizia popolare. Le fiamme hanno danneggiato un’area pubblica nella quale erano presenti panchine, cestini, impianti elettrici e altre strutture.

Anche in questo caso non è esclusa l’origine dolosa del rogo, ma saranno gli accertamenti a stabilire le cause. Resta, tuttavia, il tema della prevenzione. La presenza di ampie porzioni di vegetazione secca in aree pubbliche non adeguatamente manutenute può infatti favorire la propagazione delle fiamme e rendere più vulnerabili le zone urbane.

È proprio sulla manutenzione e sulla prevenzione che si è concentrata la critica dell’ex assessore Cosimo Maraglino, intervenuto sui social per puntare il dito contro l’amministrazione comunale e denunciare quella che considera una situazione di incuria.

Intanto, sui due incendi sono in corso verifiche. La presenza di numerose telecamere nelle aree interessate potrebbe fornire elementi utili agli investigatori, che procederanno con la visione delle immagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un’eventuale origine dolosa e, nel caso, di un possibile movente legato alla volontà di colpire o mettere in difficoltà l’amministrazione comunale.

A rendere ancora più pesante il bilancio di questi giorni è stato, infine, il vasto incendio sviluppatosi alla vigilia di Ferragosto lungo il litorale tarantino, nell’area compresa tra Chiatona e Pino di Lenne. Le fiamme hanno minacciato da vicino la macchia mediterranea nella zona tra le località Venti e Castellaneta Marina.

In quel caso si è reso necessario un massiccio intervento dei mezzi aerei, con due Canadair e un elicottero impegnati nelle operazioni di spegnimento. A terra hanno operato cinque equipaggi dei Vigili del Fuoco, con il supporto della Protezione Civile e del Corpo Forestale. Particolare attenzione è stata riservata alla zona a ridosso della strada statale 106 Jonica e alle strutture ricettive del litorale. Nonostante la notevole estensione dell’incendio, la situazione è stata infine riportata sotto controllo.