di Angelo Nasuto

Il prete, docente di storia e filosofia presso il liceo “De Ruggieri”, ha ricevuto una lettera dal Ministro dell’ istruzione in occasione del 25esimo anno del suo sacerdozio

Un sacerdote della città di Massafra riceve, per viva e cordiale corrispondenza, una lettera di auguri per il suo importante anniversario niente meno che dal Ministro dell’Istruzione Valditara. Il prelato destinatario della missiva è Don Michele Quaranta, parroco della chiesa di San Leopoldo Mandic, che rappresenta un fondamento riconosciuto in città, come in altri luoghi, nell’ambito della cultura e dell’istruzione. Il prete è infatti anche docente di storia e filosofia presso il liceo “De Ruggieri”, sito nella cittadina jonica e, oltre ad un suo personale bagaglio culturale immenso, si occupa spesso delle questioni molto attuali del suo territorio. L’ultimo esempio riguarda l’interessante dibattito, organizzato recentemente dalla diocesi di Castellaneta, sulle problematiche occupazionali che riguardano il destino dell’industria siderurgica (ex ILVA), nel quale il “don” ha assunto il ruolo di moderatore, tra le varie personalità presenti all’incontro, tra cui il vescovo della stessa diocesi Mons. Sabino Iannuzzi ed il deputato di Fratelli d’Italia on. Dario Iaia. Ecco comunque in esclusiva il documento della lettera inviata dal membro del Governo Meloni e destinata al prete massafrese.



Don Michele,

desidero rivolgerLe i miei più sentiti auguri in occasione del venticinquesimo anniversario della Sua ordinazione sacerdotale, una ricorrenza che celebra una scelta di vita generosa e impegnativa.

Il sacerdozio rappresenta una testimonianza profonda di dedizione, ascolto e attenzione verso gli altri, un impegno quotidiano a essere accanto alle persone e a contribuire alla crescita spirituale e umana delle comunità. È una vocazione che assume un valore particolare quando si intreccia con il mondo della scuola e dell’educazione, accompagnando le giovani generazioni nel loro percorso di formazione.

L’attività di docente di Filosofia e Storia e l’impegno nell’ambito dell’educazione testimoniano che la cultura e la conoscenza sono strumenti preziosi per la crescita della persona e della società.

Con l’auspicio che possa proseguire il Suo cammino con la passione e la sensibilità che hanno contraddistinto questi venticinque anni, La saluto con viva cordialità.

Firmato Prof. Giuseppe Valditara

