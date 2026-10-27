Massafra, gli studenti del Carducci protestano: “Meritiamo di essere ascoltati”

di Angelo Nasuto

Al centro delle richieste i fondi per la ristrutturazione della succursale. Sportelli: “La struttura è identica a quella in cui studiavano i nostri genitori. Alle istituzioni chiediamo più fondi e rispetto: noi non ci fermeremo”

Gli studenti del liceo De Ruggieri scioperano nelle strade della città per far sentire le propria voce. È accaduto stamattina a Massafra, paese in cui si assiste di rado a queste manifestazioni di protesta. E invece questa volta le ragioni dei giovani hanno avuto la meglio sul resto e hanno trovato sfogo in una mattinata agitata.

Stamattina, attorno alle 7:45, presso la succursale dell’istituto in via Carducci si è riunita l’organizzazione studentesca capeggiata dai rappresentanti d’istituto Chiara Sportelli e Angelo Resta. Interessante è stato constatare che buona parte dei manifestanti sono stati anche studenti della sede centrale di via Crispiano. Infatti, il motivo principale dello sciopero riguarda le condizioni della struttura della sede succursale, che ha bisogno di un complessivo e corposo intervento di ristrutturazione massiccio.

“Finalmente abbiamo deciso di far sentire la nostra voce – ha affermato la rappresentante Sportelli – sui problemi per cui, da diversi anni, non si è mai realizzato nulla di concreto. Questa scuola è identica a quella che hanno frequentato i miei genitori, con carenze strutturali importanti. Da molto tempo sono stati richiesti dei fondi all’Ente Provincia, che non sono mai arrivati. Siamo stanchi: non è giusto che le nostre istanze vengano puntualmente disattese.” La studentessa ha ricordato l’impegno anche della Preside, la prof.sss Elisabetta Scalera, che da troppo tempo sta richiedendo interventi strutturali, in cui sarebbe previsto un importante stanziamento di risorse. Ma i lavori si contano col contagocce e interessano alcuni settori dell’edificio: “Chiediamo alla Provincia di ascoltarci – ha concluso Sportelli – fino a quando le istituzioni non ci ascolteranno, proseguiremo con le nostre azioni. Siamo tanti ragazzi e faremo ancora molto rumore, se le cose non cambieranno. Ci ritroveranno di nuovo qui, in questo stesso punto, ogni giorno alla stessa ora”.

Il corteo di protesta ha rivolto anche accuse al Governo, reo di voler trascurare gli investimenti alla scuola pubblica e all’istruzione, preferendo i finanziamenti alla guerra per l’acquisto di armi. Questa motivazione, seppur ideologica tuttavia è legittima, ma di certo legittimo e ben motivato. Gli studenti poi con striscioni e cartelli di ogni genere, recanti scritte di disappunto, dall’ingresso della sede di via Carducci, hanno intrapreso poi le vie del centro per giungere presso la sede del Comune di Massafra, dove una delegazione è salita nelle. cosiddette stanze del potere.