Massafra, gli studenti del De Ruggeri protestano: “Meritiamo di essere ascoltati”

di Angelo Nasuto

Al centro delle richieste i fondi per la ristrutturazione della succursale. Sportelli: “La struttura è identica a quella in cui studiavano i nostri genitori. Alle istituzioni chiediamo più fondi e rispetto: noi non ci fermeremo”

Gli studenti del liceo De Ruggieri scioperano nelle strade della città per far sentire le propria voce. È accaduto stamattina a Massafra, paese in cui si assiste di rado a queste manifestazioni di protesta. E invece questa volta le ragioni dei giovani hanno avuto la meglio sul resto e hanno trovato sfogo in una mattinata agitata.

Stamattina, attorno alle 7:45, presso la succursale dell’istituto in via Carducci si è riunita l’organizzazione studentesca capeggiata dai rappresentanti d’istituto Chiara Sportelli e Angelo Resta. Interessante è stato constatare che buona parte dei manifestanti sono stati anche studenti della sede centrale di via Crispiano. Infatti, il motivo principale dello sciopero riguarda le condizioni della struttura della sede succursale, che ha bisogno di un complessivo e corposo intervento di ristrutturazione massiccio.

“Finalmente abbiamo deciso di far sentire la nostra voce – ha affermato la rappresentante Sportelli – sui problemi per cui, da diversi anni, non si è mai realizzato nulla di concreto. Questa scuola è identica a quella che hanno frequentato i miei genitori, con carenze strutturali importanti. Da molto tempo sono stati richiesti dei fondi all’Ente Provincia, che non sono mai arrivati. Siamo stanchi: non è giusto che le nostre istanze vengano puntualmente disattese.” La studentessa ha ricordato l’impegno anche della Preside, la prof.sss Elisabetta Scalera, che da troppo tempo sta richiedendo interventi strutturali, in cui sarebbe previsto un importante stanziamento di risorse. Ma i lavori si contano col contagocce e interessano alcuni settori dell’edificio: “Chiediamo alla Provincia di ascoltarci – ha concluso Sportelli – fino a quando le istituzioni non ci ascolteranno, proseguiremo con le nostre azioni. Siamo tanti ragazzi e faremo ancora molto rumore, se le cose non cambieranno. Ci ritroveranno di nuovo qui, in questo stesso punto, ogni giorno alla stessa ora”.

Il corteo di protesta ha rivolto anche accuse al Governo, reo di voler trascurare gli investimenti alla scuola pubblica e all’istruzione, preferendo i finanziamenti alla guerra per l’acquisto di armi. Questa motivazione, seppur ideologica tuttavia è legittima, ma di certo legittimo e ben motivato. Gli studenti poi con striscioni e cartelli di ogni genere, recanti scritte di disappunto, dall’ingresso della sede di via Carducci, hanno intrapreso poi le vie del centro per giungere presso la sede del Comune di Massafra, dove una delegazione è salita nelle. cosiddette stanze del potere.

Liceo De Ruggieri, la preside Scalera: “Servono ambienti adeguati, la sicurezza è la priorità”

Nelle stesse ore della protesta degli studenti del liceo De Ruggieri, la dirigente scolastica Elisabetta Scalera è intervenuta per fare il punto sulle condizioni dell’istituto e sulle criticità che hanno spinto gli studenti a scioperare nella mattinata di oggi.

Al centro della mobilitazione, le condizioni della sede succursale, da anni bisognosa di interventi strutturali e di una riqualificazione complessiva. La preside ha sottolineato la necessità di una pianificazione organica, capace di affrontare le diverse criticità dell’edificio, dalla sicurezza alla funzionalità degli ambienti.

“Gli interventi presso la sede succursale – ha affermato la dirigente – richiedono una visione organica e una progettazione complessiva, che coniughino la messa in sicurezza dell’edificio per le misure antincendio con la sua riqualificazione, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di decoro. La vetustà degli infissi, degli impianti e di alcune componenti strutturali rende evidente la necessità di un intervento ampio e coordinato”.

Un quadro che evidenzia la portata delle opere necessarie, ma che si accompagna anche ai primi interventi già avviati. La dirigente ha infatti ricordato come, proprio nel corso di quest’anno, siano stati sbloccati alcuni finanziamenti destinati a lavori ritenuti prioritari per la sicurezza della struttura, a seguito delle ripetute richieste avanzate alla Provincia.

“Va tuttavia sottolineato – ha aggiunto Scalera – che proprio quest’anno, a seguito delle reiterate richieste rivolte alla Provincia e grazie ai finanziamenti finalmente resi disponibili, sono state avviate opere di messa in sicurezza tutt’altro che trascurabili, anzi prioritarie rispetto agli interventi di carattere estetico e funzionale”.

Gli interventi in corso rappresentano dunque un primo passo, ma la strada verso una riqualificazione completa della succursale resta ancora lunga. L’obiettivo è restituire alla comunità scolastica ambienti moderni, sicuri e adeguati alle esigenze della didattica, superando le criticità legate alla vetustà dell’edificio.

Il messaggio conclusivo della preside si rivolge alle istituzioni e alla politica locale, chiamate a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni degli edifici scolastici e a garantire risorse adeguate per il diritto allo studio.

“L’auspicio – ha concluso la dirigente – è che si possa dare piena risposta alle legittime aspettative degli studenti e dell’intera comunità scolastica, affinché l’edificio venga finalmente riqualificato. Garantire ai ragazzi ambienti sicuri, dignitosi e adeguati è un dovere delle istituzioni e una condizione essenziale per assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio”.