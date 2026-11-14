Massafra, idee per fare impresa e aperitivo: grande successo!

di Angelo Nasuto

La serata ha registrato una significativa presenza di giovani, interessati a conoscere gli strumenti adeguati a trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto concreto

Ottimo successo martedì scorso presso il bar NOIR all’appuntamento per l’aperitivo informativo, iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Massafra, retto da Francesco Cacciapaglia. La serata ha registrato una significativa presenza di giovani, interessati a conoscere gli strumenti adeguati a trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto concreto ed è stata utile per la presentazione delle opportunità di finanziamento regionali, dedicate alla nascita e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.



Al centro dell’incontro, i bandi regionali NIDI (Nuove Iniziative d’Impresa) e TecnoNIDI, che prevedono agevolazioni economiche e strumenti di sostegno per favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese. Ad approfondire le caratteristiche delle misure c’erano i commercialisti Veronica Cuscela e Maurizio Maraglino, i quali hanno illustrato i requisiti di accesso, le modalità di finanziamento e le opportunità previste dai diversi strumenti regionali. Particolarmente significativo è stato il momento di confronto con i partecipanti, caratterizzato da numerose domande e richieste di chiarimento, a testimoniare l’interesse per le possibilità di investimento e autoimprenditorialità presenti sul territorio.



La scelta di organizzare l’iniziativa attraverso la formula dell’aperitivo informativo ha consentito di creare un ambiente informale e accessibile, favorendo il dialogo diretto tra cittadini, professionisti e istituzioni. L’appuntamento si inserisce nel percorso più ampio di iniziative che l’amministrazione comunale sta portando avanti per rafforzare le politiche giovanili, promuovere la partecipazione e avvicinare le nuove generazioni alle opportunità di crescita personale e professionale.

Ma il ciclo di incontri prosegue la settimana prossima con “Puglia ti vorrei – Agenda Giovani Puglia”, presso Mascià, in Vico IV Santi Medici a Massafra. Si tratta di un percorso promosso dalla Regione Puglia, attraverso la rete Galattica, creata a coinvolgere i giovani dei territori pugliesi nella definizione del nuovo programma regionale delle politiche giovanili.

L’incontro rappresenterà un’occasione di ascolto e confronto durante la quale i ragazzi potranno esprimere idee, esigenze, proposte e aspettative, contribuendo direttamente alla costruzione delle future politiche regionali rivolte alle nuove generazioni. L’amministrazione comunale invita i giovani massafresi a partecipare, confermando la volontà di proseguire un percorso fondato sull’ascolto, sull’informazione e sulla valorizzazione delle energie del territorio.