Massafra, idee per fare impresa

di Angelo Nasuto
L’ aperitivo informativo è organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili, retto dall’assessore Francesco Cacciapaglia
Ogni cittadino potrebbe avere una brillante idea nuova di impresa? Se la risposta è affermativa, allora ecco l’opportunità di finanziamento, anche a fondo perduto. Se ne parlerà stasera a Massafra all’aperitivo informativa, presso il bar Noir, alle ore 18.30.
L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle politiche giovanili, retto dall’assessore Francesco Cacciapaglia, che sarà presente alla serata, insieme alla sindaca Giancarla Zaccaro. Interverranno a discutere su questo ampio argomento esperti del settore economico finanziario, come la dott.ssa commercialista Veronica Cuscela ed il dott. Maurizio Maraglino, anch’egli professionista di tale ambito.
L’appuntamento è utile soprattutto per i giovani che desiderano sviluppare concretamente nella realtà un’idea valida, per avviare un’impresa, potendo contare sul sostegno delle istituzioni o di enti a loro collegati. Per questo obiettivo la grande notizia riguarda la possibilità, che si possano mettere a disposizione fondi fino ad una somma complessiva di 150 mila euro.