Massafra, il Dreher Fest dà il via all’ estate

di Angelo Nasuto

Si terrà nel borgo antico della Tebaide l’1 e 2 agosto prossimi, inserito nel calendario di “MassafraEstate” 2026, tra enogastronomia tipica pugliese, musica, animazione, arte e stand commerciali

Ecco l’evento estivo che fa rinascere il centro storico di Massafra; con la solida organizzazione dello storico marchio Dreher. Sarà il Dreher Fest, un avvenimento speciale che si terrà nel borgo antico della Tebaide l’1 e 2 agosto prossimi, inserito nel calendario di “MassafraEstate” 2026, tra enogastronomia tipica pugliese, musica, animazione, arte e stand commerciali. Ieri sera, presso il bar Sky di Lungovalle, coorganizzatore dell’evento, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della due giorni, che vedrà protagonisti i luoghi massafresi per eccellenza. Erano presenti la sindaca, Giancarla Zaccaro, il direttore dello stabilimento Dreher locale, Alessandro Merlo, la Presidente della Proloco alla guida dell’Infopoint a disposizione dei turisti, Raffaella Portararo e Mina Castronovi, archeologa e nota studiosa medievista.



L’iniziativa, nata da una stretta collaborazione del bar Sky e del marchio Dreher, ha ricevuto il patrocinio del Comune, allo scopo di ridare spazio al centro storico della città, negli anni scorsi poco coinvolto e spesso emarginato. Un vero peccato questo, perché proprio in queste zone della Tebaide si nascondono bellezze uniche, da valorizzare e rendere fruibili ai visitatori, dalle Gravine ai monumenti architettonici, dalle chiese anche rupestri, fino alle famose “vicinanze”.

Questo il programma per le giornate sopra indicate, presentato sotto il marchio Dreher, noto sul territorio col suo birrificio da oltre sessant’anni: in Corso Italia sarà allestita una scorpacciata di prodotti enogastronomici, tutto di sicuro richiamo, su Lungovalle troveranno spazio le varie band musicali ed in piazza Garibaldi ci sarà il clou. L’Infopoint sarà aperto con visite guidate alle “vicinanze”, allestite per l’occasione dai Comitati di quartiere Gesù bambino e San Lorenzo, ed alle chiese storiche, aperte fino a tarda sera. Lo stesso Infopoint organizzerà dei tour dedicati. La birra Dreher naturalmente scorrerà a fiumi, con quattro gazebi istallati, pronti a spillare litri e litri ed in più si esibiranno artisti di strada presenti su tutto il percorso. In poche parole un’occasione unica per riscoprire le preziosità che la città possiede e che non sempre vengono apprezzate.

Alla conferenza stampa è intervenuto il direttore di stabilimento Merlo, letteralmente affascinato dalla massafresità, sia nei luoghi, “ma soprattutto – dice – della gente che popola questa bella città”. Importante il contributo delle prof.ssa Castronovi, che ha fatto un excursus storico sull’origine della vicinanze massafresi.

“Gli eventi di MassafraEstate, nonostante le critiche, ci sono – ha dichiarato la sindaca – e quelli più corposi li abbiamo dirottati nel centro storico. Con un brand importante sarà nostro obiettivo riscoprirlo e valorizzarlo, perché crediamo fermamente nella rigenerazione del nostro borgo antico”.



