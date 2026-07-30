Massafra, lanciata la nuova App del commercio

di Angelo Nasuto

L’applicazione offre a cittadini e soprattutto a turisti una mappatura del Comune di Massafra, con l’indicazione dei principali punti di interesse e delle attività commerciali, suddivise per categoria, mettendo a disposizione una guida pratica per conoscere tutti i servizi presenti sul territorio e raggiungerli con facilità

Non c’è sviluppo vero senza un commercio fiorente; e questo vale anche per una città grande come Massafra, in un mondo che oggi viaggia a mille all’ora. Ieri pomeriggio è stata presentata nel centro jonico massafrese, presso il Polo Seconda Gioventù, la nuova applicazione del Distretto Urbano del Commercio. La nuova app ha una denominazione in inglese: Go Around Massafra. E auspica il decollo, sperato da decenni, del turismo di visitatori stranieri. Erano presenti il sindaco Giancarla Zaccaro e l’assessore alle Attività Produttive Isabella Tagliente, mentre in rappresentanza delle associazioni di categoria, per Confcommercio Taranto c’era il Vicepresidente Cosimo Miola e per Confcommercio Massafra Salvatore Valentini, insieme con un rappresentante della società che ha realizzato materialmente l’app. Realizzata in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, nell’ambito del Terzo Bando DUC, il nuovo strumento tecnologico rappresenta uno strumento innovativo per valorizzare il territorio e sostenere il commercio locale.



L’applicazione offre a cittadini e soprattutto a turisti una mappatura del Comune di Massafra, con l’indicazione dei principali punti di interesse e delle attività commerciali, suddivise per categoria, mettendo a disposizione una guida pratica per conoscere tutti i servizi presenti sul territorio e raggiungerli con facilità. L’app nasce anche allo scopo di creare una rete collaborativa tra i locali commercianti ed è attualmente in fase di implementazione, per migliorane la funzionalità e la sua efficacia. Per questo motivo, tutte le attività commerciali che desiderano essere inserite potranno farne richiesta al Comune di Massafra, seguendo le modalità che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente.



La novità rappresenta un ulteriore passo avanti verso una città sempre più digitale, accogliente e vicina alle esigenze di cittadini, visitatori e operatori economici. è questa un’esigenza primaria di cui Massafra ha bisogno, per stare al passo coi tempi e diventare un giorno un centro sempre vivo e fiorente, sia dal punto di vista del commercio, ma anche, e sarebbe un sogno davvero grandioso, dal punto di vista turistico. La Tebaide infatti offre tante bellezze naturali, paesaggistiche ed architettoniche e non è ammissibile che non sia decollata come meta imperdibile per tanti visitatori, anche stranieri. Turismo vuol dire anche economia e sarebbe per la città una svolta incredibile.

