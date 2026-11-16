Massafra, le critiche di FdI a Zaccaro: “Assente all’ incontro pubblico su ex Ilva”

di Angelo Nasuto

Il partito: “Su questioni così decisive non bastano le presenze formali né i saluti di rito. I cittadini hanno il diritto di conoscere la posizione dell’amministrazione comunale e di vedere il proprio sindaco impegnato in prima persona”

Alcuni giorni fa a Massafra si è tenuto l’incontro pubblico sulla questione del siderurgico a Taranto, dal titolo “ILVA: tra criticità e prospettive”; si è trattato di un importante momento di confronto su una delle questioni più decisive per il presente e il futuro della nostra comunità. All’appuntamento era stata invitata il sindaco Giancarla Zaccaro, che però per altri suoi impegni non era presente al dibattito.

La sezione massafrese di Fratelli d’Italia ha stigmatizzato dalle sue pagine social l’assenza del primo cittadino: “salute, tutela ambientale, sviluppo economico e occupazione – si legge nel post – sono temi che interessano direttamente centinaia di famiglie massafresi e che meritano la massima attenzione da parte delle istituzioni locali. Per questo non può passare inosservata l’assenza del sindaco ad un appuntamento di tale rilevanza”.



L’incontro aveva una certa rilevanza, confermata dalla partecipazione di sindaci e amministratori dei comuni limitrofi, presenti alla serata, per rappresentare le rispettive comunità e seguirne gli sviluppi. Era presente anche il vescovo della diocesi di Castellaneta, Mons. Sabino Iannuzzi, anche perché l’incontro era stato organizzato dalla stessa diocesi. Insomma le presenze istituzionali hanno reso per il partito nazionalista per eccellenza ancora più evidente e difficilmente giustificabile l’assenza del sindaco di Massafra. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente il Vicesindaco che, tuttavia, è intervenuto con un breve saluto istituzionale, senza partecipare in modo diretto al dibattito.



La sezione locale del partito non è nuova a questo tipo di critiche sull’operato di chi guida il governo della città. E rilancia sostenendo che “mentre associazioni, mondo produttivo, rappresentanti delle professioni, della sanità e della Chiesa si confrontano pubblicamente sul futuro dell’ex ILVA, l’amministrazione comunale – citando le stesse parole – continua a mostrarsi silente e poco presente. Su questioni così decisive non bastano le presenze formali né i saluti di rito. I cittadini hanno il diritto di conoscere la posizione dell’amministrazione comunale e di vedere il proprio sindaco impegnato in prima persona nei luoghi in cui si discute del futuro del territorio”.

FdI di Massafra richiama dunque maggiore partecipazione, visione e responsabilità politica, oggi più che mai, anche perché la cittadina jonica vive direttamente con molte famiglie il disagio occupazionale, oltre che subire le ricadute sulle prospettive di sviluppo delle future generazioni.

