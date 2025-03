Massafra, Odifreddi incontra gli studenti del liceo De Ruggieri

di Angelo Nasuto

Al cospetto di una folta rappresentanza di ragazzi e di personalità, ha parlato dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni dei vari ambiti

Il liceo “De Ruggieri” protagonista di alti ragionamenti logici con il prof. Piergiorgio Odifreddi. Nella mattinata di oggi giovedì 27 marzo l’istituto massafrese ha accolto il noto e importante professore di matematica presso il proprio auditorium, al cospetto di una folta rappresentanza di studenti e di personalità istituzionali. Sono giunti infatti nella sede liceale anche il Funzionario Raffaele Gentile per l’Ufficio Scolastico territoriale, il Prof. Riccardo Pagano per il Polo jonico dell’Università di Bari e la Prof.ssa Barbara Wojciechowska per l’Università del Salento, accolti dalla Preside Elisabetta Scalera e da una folta schiera di docenti di matematica e di materie umanistiche, fortemente interessati alla conferenza dell’emerito professore. Dopo i saluti di benvenuto ed una prima conoscenza della realtà culturale massafrese, dalla civiltà rupestre alle gravine fino al Carnevale, si è proceduto con l’inizio della conferenza in auditorium. In apertura, dopo l’introduzione della Preside, la quale ha evidenziato i vari indirizzi del liceo, in grado di recepire quindi una vasta gamma di inclinazioni dei giovani studenti, il prof. Quaranta ha approfondito gli ambiti che il mondo matematico coinvolge.

Odifreddi ha esordito nel suo piacevole discorrere con l’intelligenza artificiale, evidenziando le ispirazioni letterarie e filosofiche, oltreché scientifiche, che hanno condotto a questa tecnologia avanzata. Non poteva mancare nell’ambito letterario contemporaneo la citazione del famoso scrittore Isaac Asimov, autore di numerosi romanzi di fantascienza, celebrando l’incontro tra la letteratura e la scienza. L’ opera del Prof. Odifreddi, “Pillole matematiche, i numeri tra umanesimo e scienza”, edita nel 2022, è stata ampiamente apprezzata dagli studenti del Liceo che hanno ampliato gli orizzonti culturali, cogliendo pienamente il linguaggio universale della matematica.

“In ambito scientifico – ha ricordato il professore – le prime macchine tecnologiche sono stati i primi computer inventati e progettati nella prima metà dell’800 in Inghilterra da Charles Babbage. Tutto questo ci deve far capire che nell’uomo da molto tempo si è avvertita l’esigenza di essere supportati da intelligenze meccanizzate, un bisogno che oggi ci fa approdare alla creazione di altri modelli più performanti come quello dell’Intelligenza Artificiale”. Ma è chiaro che il fine di tale discussione è far comprendere a tutti gli ascoltatori ed, in primis a tutti i giovani presenti, che se prima gli strumenti tecnologici dipendevano dalla volontà di adoperarli, oggi c’è il rischio che se ne diventi dipendenti perdendone il controllo. Al termine della conferenza si è aperto un dibattito che ha coinvolto gli studenti e i docenti in un dialogo colto e vivace col prof. Odifreddi che ha letteralmente incantato la platea. A conclusione della giornata sono stati rivolti calorosi e sentiti ringraziamenti all’ospite da parte degli studenti, dei docenti e della dirigente scolastica ed un arrivederci finale che dà la speranza che l’eminente personalità culturale possa ritornare ancora al “De Ruggieri”.