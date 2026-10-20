Massafra, operaio resta ferito a un braccio sul posto di lavoro

di Angelo Nasuto

Trasportato prima a Taranto e poi a Bari, l’arto del 46enne è rimasto incastrato negli ingranaggi di un nastro trasportatore, provocandone la netta amputazione

Momenti di grande apprensione oggi a Massafra. La comunità è stata colpita da un grave infortunio sul posto di lavoro avvenuto all’interno di una cava, con un impianto di estrazione. Un operario di 46 anni è rimasto vittima di un incidente: mentre lavorava, il suo braccio è rimasto incastrato negli ingranaggi di un nastro trasportatore, provocandone la netta amputazione.

​È scattato immediatamente l’allarme per cui sono, prontamente, giunti i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Tuttavia, per la complessità e la gravità della situazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento dell’operario presso il Policlinico di Bari. Qui, una squadra di chirurghi e specialisti, si è messa al lavoro nel tentativo di effettuare un delicato intervento di reimpianto dell’arto.

Appena dopo il grave fatto, nel sito dove è avvenuto l’incidente sono intervenuti gli ispettori e gli organi preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati raccolti tutti i rilievi del caso, necessari per chiarire la precisa dinamica dell’accaduto, cercando di verificare l’eventuale presenza di anomalie o il rispetto dei protocolli di protezione.