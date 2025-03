Massafra, Raffaella Coronese conquista il titolo di campionessa europea WDO 2025

di Angelo Nasuto

A soli 10 anni la giovane ballerina ha trionfato nella manifestazione dedicata ai balli latino americani

Massafra città capace di sfornare talenti in ogni campo: questa volta è il turno del ballo. È salita agli onori della cronaca, niente meno che internazionale, la ballerina massafrese Raffaella Coronese, che sin da subito si è rivelata una promessa per la disciplina nell’ambito del balli latino americani. E allora da ballerina provetta che aspirava a grandi traguardi, Raffaella è già arrivata a risultati importanti: è diventata all’età di soli 10 anni campionessa europea WDO 2025 nei cinque balli selezionati, trionfando ai campionati europei svolti in Spagna. La giovanissima è diventata anche campionessa europea del paso doble nella sua categoria under 12.

In realtà il talento massafrese è giunta a questi campionati vantando già un palmares di tutto rispetto per la sua età: è stata protagonista di molte vittorie, aggiudicandosi il titolo di campionessa italiana 2024 delle sue specialità di ballo e vicecampionessa mondiale WDO nello stesso anno, gareggiando alle gare tenutesi qui in Italia e precisamente a Napoli.

Questi grandi successi personali rivelano un forte legame con la passione del ballo, che deve essere innanzitutto piacere e divertimento; e per questo tutto ciò dimostra senza dubbio le grandi doti di Raffaella. Ma a fianco alla precisa volontà personale dell’artista e della sua espressione, c’è sicuramente il lavoro e la passione dei suoi insegnanti di ballo, che sono Tina e Giuseppe Albanese e Ciro Zaccaro, i quali appartengono alla nota scuola di danza di Massafra “Hollywood Dance Elite”.

La diffusione della piacevole pratica del ballo nella Tebaide va avanti già da anni e questa risonanza non fa altro che dare seguito alle tante manifestazioni estemporanee o riguardanti anche la tradizione che la cittadina jonica è capace di esprimere.

Tra queste indubbiamente ricopre un ruolo fondamentale la festa del Carnevale che viene celebrata a dovere dando sfoggio della propria voglia di divertirsi e di ballare anche in maniera eccellente. Prova di ciò sono le tante esibizioni mostrate alla conclusione delle sfilate dei corsi mascherati di gruppi e carri allegorici ed il risultato delle giovane campionessa dimostra che il movimento culturale e artistico legato anche alla storia carnascialesca di Massafra sta dando i suoi frutti positivi.

Ecco che allora la piccola Raffaella sia da esempio ai giovani per seguire le loro aspirazioni e i loro hobby; e magari per lei si apriranno prospettive ancora più grandi di successo, ma senza obblighi e ansie. Altrimenti si perde il gusto di divertirsi, ballando.