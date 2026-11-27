di Angelo Nasuto

Lo studente del liceo “De Ruggieri” di Massafra si è distinto nel campionato regionale Under 14. Insieme a lui anche la compagna di scuola Irene Milanesi

Un piccolo campione nella realtà cittadina di Massafra: parliamo del giovane studente del liceo “De Ruggieri”, Enea Ricci. Ma campione di che cosa? Di qualche sport? In realtà, non si tratta di una pratica sportiva, ma di un’attività che tiene impegnata la mente e per la quale, a ogni partita, occorre mettere a punto una strategia. Enea è diventato, a soli tredici anni, un campione nel gioco degli scacchi e, nell’ultimo campionato regionale della settimana scorsa, si è qualificato per le fasi nazionali della competizione Under 14.

Il giovane ha cominciato ad appassionarsi agli scacchi durante la scuola primaria, quando ha frequentato un PON scolastico con il suo maestro. Al termine del corso si è classificato al secondo posto in quello che è stato il suo primo torneo sulla scacchiera. In seguito, ha frequentato l’Accademia Mediterranea di Massafra, sempre con lo stesso maestro e con il suo collaboratore Sergio Scarcia, una figura importante che si è rivelata un vero trampolino di lancio. Quest’ultimo, infatti, lo ha sempre supportato e spronato, contribuendo a far crescere il suo interesse per questa disciplina.

È da poco più di un anno che gli scacchi sono diventati la sua priorità. Tanto che, dopo ore di studio, allenamento e analisi, a gennaio scorso ha deciso di partecipare al suo primo torneo omologato FIDE, il campionato provinciale di Taranto. Successivamente ha preso parte ad altre competizioni e, a giugno 2026, si è iscritto al primo torneo giovanile del Capo di Leuca, dove si è classificato al primo posto nella categoria Under 14. Si è trattato di una tappa valida per la qualificazione ai Campionati italiani giovanili (CIG), che quest’anno si sono svolti a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre e hanno visto la partecipazione di 921 scacchisti.

Per Enea, dunque, la prossima estate è già in programma un viaggio in Abruzzo, precisamente a Montesilvano, dove si terranno le fasi finali nazionali. Attualmente frequenta la classe Progressive della Scuola provinciale di scacchi di Taranto, capitanata da Alessandro Granaldi.

Enea Ricci frequenta il primo anno del Liceo delle Scienze applicate dell’istituto massafrese “De Ruggieri” ed è in buona compagnia: insieme a lui c’è anche un’altra alunna della stessa scuola che ha raggiunto lo stesso risultato, Irene Milanesi. Le loro storie raccontano di ragazzi costantemente impegnati in attività formative, sia in ambito scolastico sia attraverso hobby e passioni, esperienze che contribuiscono alla crescita dei futuri cittadini.

È importante sottolineare che il giovane Enea, come tutti gli scacchisti, segue una volta a settimana lezioni di strategia, oltre a partecipare ai tornei, durante i quali analizza passo dopo passo ogni partita. Complimenti a entrambi: possano essere un esempio per i loro coetanei.